Icom Udea quiere un 2017 invicto

"Es verdad que nosotros tenemos el recurso de tratar de llevar el partido al apartado físico, pero en calidad Huelva con una plantilla que no tiene nada que envidiarle a nadie, es más, están un paso por delante de cualquiera".

Malla advierte de que el rival de esta tarde cuenta con individualidades destacadas como sus dos extracomunitarios y otras caras conocidas como las de Horacio López (ex del CB Los Barrios) y Nacho Romero.

"Nuestro equipo ha llegado a este momento de competición en muy buena línea de trabajo e intensidad, pero somos conscientes de que los rivales salen con la ilusión de ser el primer equipo que nos derrota y que eso supone un plus que nos obliga a estar alerta", agrega el preparador.

"La verdad es que sería muy bonito acabar el año sin haber perdido ni un solo partido", reconoce el técnico udeísta Javi Malla. "Es algo que inicialmente no entraba en los cálculos de casi nadie y a medida que ha ido avanzando la liga hemos visto que podíamos lograrlo y ahora claro, queremos conseguirlo".

Los onubenses, con varios ilustres, han ganado en 2 de sus 6 viajes

El Enrique Benítez de Huelva comenzó la duodécima jornada anclado en la quinta plaza del grupo DB de la Conferencia Sur, la última que dará acceso a la fase por el título. Los onubenses están dirigidos por un auténtico ilustre del baloncesto local, Javier Rodríguez Walls, y cuenta en sus filas con dos caras conocias en la comarca, las de Julián Horacio López (ex de Los Barrios) y Nacho Romero (ex de Algeciras). Desde que comenzó la temporada ha ganado en dos de sus seis desplazamientos (en Sevilla sobre el Betis B y en La Línea ante la ULB). Entre las derrotas se incluyen los dos últimos viajes, aunque viene de lograr en casa una meritoria victoria sobre Utrera. Walls sólo podrá desplazar once hombres, ya que Julio Granados tiene fracturada la nariz. El técnico bromeó ayer sobre las posibilidades de su equipo en el duelo de esta noche: "Es más fácil que nos toque el gordo de Navidad que una victoria nuestra en Algeciras".