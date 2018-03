Icom Udea mira al liderato

Como es lógico, el equipo algecireño mira de reojo la posibilidad de alzarse a la primera plaza en solitario, aunque para eso no solo precisa vencer, sino que Cazorla lo haga en su casi inexpugnable pabellón ante un Yosiquesé Córdoba que cuenta sus partidos en esta segunda fase por derrotas.

"No hay que perder de vista que un triunfo les permite mantener todas sus ilusiones intactas y que es cierto que tienen dos derrotas, pero que con lo mismo, podrían tener tres triunfos, así que somos conscientes de que vamos a tener un partido complicado", subraya el entrenador, Javier Malla.

Los locales, mejor de lo que dicen sus números

Dos derrotas por un solo punto, dos reveses que se deberían haber evitado. Así entiende el Medacbasket que llega al encuentro de esta tarde con Icom Udea, el que los malagueños sienten que les debe servir para reivindicarse como candidatos a ocupar una de las tres plazas que conducen a las finales a cuatro de ascenso a LEB Plata. El entrenador del conjunto de casa es el experimentado Manolo Povea, que destaca que los algecireños "se han ganado el respeto de todos" merced a sus resultados. "No se trata de las piezas que tiene, sino de que se comporta como un bloque, que es capaz de ganar en cualquier cancha", añade. Los locales afrontan el duelo con la baja de Marc Tubau, que no tiene excesivo protagonismo y de Ingridas Kasputis, que aún no ha podido estrenarase en esta fase por culpa de una lesión.