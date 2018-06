Hugo López hace las Américas

El vallisolteano Hugo López, que durante una década formó parte del cuadro técnico del extinto Club Baloncesto Los Barrios en LEB Oro, ejercerá durante todo el verano de entrenador personal del internacional español de origen congoleño Serge Ibaka, que en la actualidad pertenece a la plantilla de Toronto Raptors. Dicho de otra manera, Hugo López pasa a ser profesor de una de las entrellas de la NBA.

El extécnico gualdiverde, que trabajó como segundo a las órdenes de Félix Alonso, Moncho Fernández y del añorado Quino Salvo, ha seguido siempre muy vinculado a la Villa. De hecho en varias ocasiones organizó campus de verano para ayudar a la formación de los más pequeños. "Siempre he dicho y diré que no hubiese podido llegar donde lo estoy haciendo sin todo lo que supuso para mi aquel club y el cariño que me dio toda la gente de Los Barrios", recalca.

En la actualidad se encontraba disfrutando de un año sabático después de haber saldado con todos los éxitos posibles sus aventuras en Canadá y Angola, donde levantó títulos pero no ha podido resistirse a la llamada de un jugador de la talla de Ibaka.

La llamada de Ibaka llega tras haber trabajado como entrenador invitado con los Raptors el pasado mes de marzo. No es nada infrecuente que los más destacados jugadores de la mejor liga del planeta utilicen parte de sus vacaciones para mejorar en determinadas facetas e Ibaka ha entendido que tenía ante sí al hombre idóneo.

"Durante mi etapa con el equipo en marzo charlamos alguna vez de la evolución de la NBA y el estilo de juego", explica Hugo López. "Ibaka ha tenido que reajustar su posición, de ser un cinco atlético a tener que jugar más abierto y de cara a la canasta y tirar de tres puntos".

"Hace tres semanas recibí una llamada de una de las personas que colabora con él con un mensaje claro: Serge quiere trabajar contigo todo el verano para mejorar. Y no me lo pensé, así que aquí estoy, en Miami entrenando con Ibaka de lunes a viernes", detalla.

La realidad es que la relación entre ambos viene de lejos. Entrenador y jugador coincidieron en 2011 en una relación gestada durante la huelga de jugadores de la NBA, cuando Ibaka aterrizó en el Real Madrid junto a Rudy Fernández para evitar la inactividad. Por entonces Hugo López era segundo de Pablo Laso.

"Desde el primer día que llegó al Real Madrid hasta el último que sé fue a Oklahoma, trabajábamos todos los días la técnica individual y mejora del tiro antes del entrenamiento del equipo", recuerda el preparador pucelano.

"Me alucinó su capacidad de trabajo con tan solo 22 años y la claridad de ideas para mejorar y triunfar en la NBA como a la postre ha logrado hacer. Tuvimos muy buena sintonía personal", concluye.