Hedrera esperará al Algeciras

Dani Hedrera, el futbolista que más minutos ha disputado esta temporada con el Algeciras después del portero Jesús Romero, esperará para escuchar a los albirrojos antes de tomar una decisión sobre su futuro. El curtido defensa jerezano, muy apetecible sobre todo para los clubes de su tierra, especialmente para el recién ascendido Xerez Deportivo, sostiene que el conjunto del Nuevo Mirador es su "primera opción".

Daniel Hedrera Lobatón (15/08/1983) está a la expectativa como el resto de sus compañeros y como la mayor parte del algecirismo. Desvelado ya el nombre de José Antonio Asián como relevo de David Guti en el banquillo, el proyecto 2017/18 arrancará de manera oficial el próximo lunes aunque la presentación del Chato se realizará más adelante, pero lo cierto es que la situación económica mantiene en vilo a la hinchada.

El zaguero jerezano descansa en casa con su familia, aunque admite que "echando de menos a esta bandita", ese término que el vestuario albirrojo se acuñó con tanto cariño.

Hedrera dice estar "a la espera de que hablen conmigo" y subraya que el Algeciras "es mi primera opción". El experimentado defensor participó en 38 encuentros oficiales con los albirrojos esta andadura, en 37 como titular. Marcó un gol y se erigió en pieza clave en la clasificación de los que de David Guti para la fase de ascenso a Segunda B. Jugó la mayor parte del tiempo como central pero acabó haciendo las veces de mediocentro.

Su buena temporada no ha pasado desapercibida y el jerezano reconoce que ya han llamado a su puerta. "Ya he tenido contacto con otros equipos, pero les he dicho que hasta que no hable con el Algeciras no voy a hacer nada", insistió. Además del regreso del Xerez, el grupo X volverá a contar con el Guadalcacín jerezano.

Hedrera se queda con muchísimos buenos recuerdos de casi once meses con el vestuario, aunque confiesa que se despidó con "sensaciones finales agridulces". "Después de haber luchado para meternos con todo lo que habíamos pasado durante la temporada y llegando en el mejor momento al playoff, nos tiran a las primeras de cambio habiendo sido mejores que el rival y en los penaltis...", explica, todavía con esa sensación de que a todos sus compañeros se les queda una espinita clavada.

"Dejar el vestuario que se habíamos formado es una verdadera putada", sentencia Hedrera, que espera sentarse a hablar con Asián y Rafael Mellado, el director deportivo, a partir de la próxima semana para conocer las intenciones del experimentado entrenador.