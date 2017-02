Hace falta ganar como el comer

Ya toca. El Club Deportivo San Roque necesita una victoria a domicilio como el comer. El equipo de Sevi precisa cambiar la racha y ganar fuera, algo que no ha conseguido en toda la temporada y que se antoja fundamental para avivar la llama de la salvación. Los rojillos tienen una cita este mediodía en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), adonde acuden como colistas del grupo X de Tercera división, a cinco puntos del ansiado objetivo.

Miguel Sánchez Sevi recupera a tres puntales del once como Cintas, Pablo de Castro y Toledo. El capitán vuelve tras cumplir castigo, el algecireño tras superar sus molestias y el tarifeño tiene libre en el trabajo. Ledesma y Maki se quedan en casa por sanción. El recién llegado Raúl, el último fichaje, se ejercita con un plan especial para coger el tono y tampoco viaja Nacho Fernández, que ayer perdió a su padre, el exacalde lienese José Antonio Fernández Pons, tras una larga enfermedad.

Hay que cambiar esa racha ya. Sabemos lo que tenemos que hacer y hemos mejorado"

El técnico afronta el duelo "con muchas ganas" después de una semana delicada en la que se sometió "a una intervención de una pierna por problemas de circulación". "Todo salió genial, estoy con muchas ganas de estar para acompañar a mis jugadores en un momento crucial de la temporada en el que el equipo se juega la permanencia, y sobre todo con muchas ganas e ilusión de volver a los terrenos de juego que es donde me desenvuelvo mejor", dijo Sevi, que agradeció el cariño recibido por club, plantilla y aficionados.

"Debemos romper esa racha ya y ganar fuera", subraya Sevi, que no espera gentilezas en el campo del Castilleja. "Debemos tener las ideas claras de lo que queremos y presentar batalla", afirmó. "Hay veces que nos equivocamos, intentamos hacer lo que no debemos y no estamos en situación de errar. Tenemos que jugar prácticos, con intensidad y apretar mucho en campo contrario".

El técnico elogia a un rival con "buenos futbolistas, sobre todo de medio campo hacia arriba, con mucha profundidad". "Nos van a hacer correr tanto o más que en Arcos, ellos no renuncian al balón, debemos saber jugar nuestras armas", explicó.

Sobre el recién llegado Raúl Pérez, el entrenador destaca que el tarifeño "viene con ganas, con fuerza. Es expeditivo y viene a aportar esa juventud que nos hará sumar".

La expedición rojilla que sale de viaje está compuesta por Guille, Luismi, Toledo, André, Mario Ruesca, Cheíto, Andro, Pablo, Corrales, Cintas, Mario, Chapa, Javi Fernández, Álvarez, Dani Hoyos y Copi.