Los de Guti han sumado ante nueve de los diez primeros

Mejor cuanto más difícil. Una vez más, el Algeciras volvió a mostrar su mejor versión ante un rival de entidad, uno de los candidatos a pelear por un sitio en la próxima fase de ascenso a Segunda B.

Los de David Guti ganaron el domingo al San Roque de Lepe, que llegó al Nuevo Mirador quinto y al acecho de la plaza del cuarto. Es verdad que el equipo de Guti flaquea ante adversarios de la zona baja, de hecho en el comienzo de año no fue capaz de ganar a ninguno de los conjuntos metidos en zona de descenso. Sin embargo, también es cierto que este Algeciras se crece cuando delante tiene a un gallito. Los de Guti lo demostraron al tumbar al Betis B, empatar en Écija y sacar un punto ante el Arcos con dos jugadores menos. Pero es que además, los algeciristas han sumado ante nueve de los diez primeros de la clasificación.

De los situados en la mitad alta de la tabla, sólo el Sevilla C ha vencido al Algeciras este curso. Lo hizo en la primera vuelta tras asaltar La Menacha. Curiosamente los albirrojos se pueden sacar la espinita pronto porque el sábado visitarán a los cachorros de Nervión (16:30), en otro duelo entre aspirantes.

Después del desplazamiento a Sevilla, el Algeciras recibirá al CD Gerena, a otro candidato que no renuncia ante el que sumó a domicilio en la primera vuelta.

El último triunfo repone los ánimos, sobre todo entre los aficionados algeciristas, y sitúa al equipo en la senda de emprender una buena racha tras vencer en dos de los tres últimos encuentros y abrir brecha con el quinto. El vestuario, no obstante, no quiere perder más comba con los dos primeros, que de momento no conceden tregua.