Guti: "Hay que pensar porque esas ganas las convertimos en precipitación y ansiedad"

El técnico del Algeciras CF, David Gutiérrez Guti, subrayó ayer tras el revés ante Los Barrios que "hay que reflexionar bien y pensar en lo que se está haciendo y sufrir juntos" porque "estamos todos dolidos", aseguró el preparador albirrojo.

"Todos venían con las pilas cargadas pero después el balón empieza a rodar y depende de muchas cosas-comenzó a analizar la derrota-; no estuvimos frescos con balón al principio, cuando entramos en el partido nos hemos precipitado y justo antes del descanso nos marcan en uno de sus puntos fuertes, algo que habíamos hablado. El partido ya cambia y en la segunda parte creo que tenemos ocasiones, más con ímpetu que con fútbol pero no las aprovechamos y luego ellos nos meten el segundo".

"Ahora toca pensar para ver porque esas ganas que teníamos se convierten en precipitación y ansiedad cuando nos ponemos perdiendo", prosiguió. "Hay gente a la que le cuesta meterse cuando se llevan un golpe".

Guti afirmó que su equipo "correr, corre" pero lamenta que "es más la sensación de que no salen las cosas y entonces algunos jugadores hacen su batalla particular y eso es complicado. Hay inmadurez porque este equipo es nuevo entero, hay gente que no tiene la madurez todavía".

"Entiendo la presión porque esto es el Algeciras y yo tengo que lidiar con ello y eso puede pesarle a los chavales", matizó.

"Yo sé que ellos están mal, aquí desde el principio de temporada estamos pasando exámenes todos los días", señaló. "Peor los golpes son para madurar y saber levantarse. Todo esto es un proceso de aprendizaje, es un círculo y se van sumando experiencias y uno se va endureciendo, de esto tenemos que hacernos más fuertes".