Guti: "Estoy jodido porque esto me duele, trabajo cada día para sacarlo adelante"

El entrenador del Algeciras, David Guti, dijo tras la derrota: "Estoy jordido porque esto me duele, estoy dando cada día todo lo que tengo. Habrá gente que piense que no es así, pero me dolía cuando estaba fuera y ahora me duele más". "Si el problema soy yo, trabajo todos los días, mucho, pero mi cargo está a disposición de la junta directiva, como siempre", añadió.

Guti insistió después de la derrota que si la junta directiva entiende que él es el problema, no podrán impedimento alguno para su salida. "Si alguien piensa que no me echa por dinero, me río, el club sabe que en eso no hay ningún problema. Llevo trece años en el club, sólo me ha faltado ser directivo, y no tengo que demostrar que soy algecirista", expresó antes de ser ratificado y con el puesto todavía en riesgo.

Dijo el técnico que "están pasando cosas" aunque no quiso comentar a qué se refiere. Sobre el partido reconoció que su equipo estuvo impreciso y que el penalti les condenó.