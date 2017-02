Guti: "Hemos hecho un trabajo grande para no tener premio"

David Guti, técnico del Algeciras, comentó tras la derrita de su equipo: "Te vas con cara de tonto y te vas jodido porque el esfuerzo que se hace es grande para no tener premio". "Teníamos claro que el primer equipo que aprovechara el primer error del contrario se le ponían las cosas de cara", dijo.

Sobre la debilidad a domicilio de su equipo dijo: "Viendo el partido desde fuera, si no es esa jugada del gol tampoco hubo sensación de que nos podían marcar. Yo sensación de fragilidad la siento cuando te están llegando, te están creando ocasiones, tú ves que no eres capaz de tener el balón y no ha sido así, peleamos de tú a tú con un equipo que físicamente trabaja muy bien, que va muy bien en las disputas, gente que va bien por alto, que está acostumbrada a este tipo de juego, creo que hemos respondido a esas condiciones".

"Lo que preocupa es perder, no que sean dos semanas o tres meses. Cuando se hace un trabajo grandísimo y vuelve a pasar lo mismo, en momentos puntuales... Pensando en que en la jugada del gol podía haber pitado falta", declaró.