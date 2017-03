Guti: "Somos el equipo más irregular del mundo, capaz de lo mejor y lo peor"

La rueda de prensa postpartido de David Guti, técnico del Algeciras, no fue muy tranquilizadora. "Somos capaces de lo peor y lo mejor, somos el equipo más irregular del mundo", aseguró. El entrenador algecireño dijo no saber qué Algeciras se va a encontrar en cada partido. "Me hubiese apostado el sueldo a que ante el Écija íbamos a ver al Algeciras de la semana pasada, por el trabajo de esta semana, por todo", se lamentó.

Reconoció Guti que su equipo jugó mal y el Écija fue "el que más superior ha sido esta temporada". "Estuvimos por debajo de lo que teníamos que hacer, con poca intención y ahí estamos preguntándonos por qué una semana sí y otra no. Tenemos que dar latigazos un día sí y otro también", apuntó el técnico.

"¿Preocupado? La preocupación está desde el minuto uno de la temporada porque es lo que tenemos, hay veces que el equipo no está con la concentración que tiene que estar, hay jugadores que, como hoy [por ayer] te hacen minutos muy buenos y luego minutos muy malos, y pasa mucho y a mucha gente. Pero también es un equipo capaz de llegar la próxima semana y hacer un buen partido en Lebrija, como ocurrió contra el Betis B. Hay que seguir", contestó el entrenador algecireño.

"Hay futbolsitas ahí que tienen que dar un paso adelante en fútbol. No podemos ir a base de impulso porque nos va a tocar sufrir", advirtió el David Guti, que dijo que la expulsión de Camps fue por el momento aunque piensa que estuvo torpe.