Guti: "No hay nada decidido pero nos desmarcamos"

El entrenador del Algeciras, David Guti, analizó así el encuentro de ayer: "Tuvimos el trabajo y la intensidad que reclamaba el domingo, si no estamos así ni siquiera empatamos porque el Utrera tiene futbolistas con calidad. Los errores se compensó con esfuerzo. Tuvimos muchas llegadas y en la segunda parte, cuando estábamos peor, marcamos y luego hicimos el partido que había que hacer".

"Ganar no significa que está nada decidido pero nos desmarcamos de algunos equipos. En este partido no podíamos fallar", declaró el algecireño, que piropeó al Utrera, que no perdía en su casa desde el mes de noviembre.

"El partido del domingo ante el Betis B marca poder pelear por el primero o no. Pero tengo clarísimo que el objetivo es la liguilla, llevamos 29 jornadas en fase de ascenso y cuando se consiga tenemos que celebrarlo como un ascenso", expresó el técnico del Algeciras, que espera que llegue la tranquilidad tras la victoria de ayer en Utrera.