Guti: "Las críticas desde el minuto uno no ayudan"

Fue un partido sufrido también para el entrenador del Algeciras, David Guti. Tuvo incluso algún rifi rafe con algún aficionado algecirista y consideró en rueda de prensa que "criticar desde el minuto uno no ayuda". "Estoy como cualquier persona que es del Algeciras: dolido, jodido, estaba muy ilusionado con el gol pero encajamos y estoy enfadado y dolido pero no es momento de bronca porque hay predisposición de hacer las cosas bien", expresó el técnico, que cree en su equipo y se ve "con fuerza" de cambiar la situación.

"No se pueden hacer regalos como ese córner en el minuto 90 porque los tres puntos eran importantes. No fue un partido bonito, pero hicimos cosas para ganarlo. La gente está hundida porque este era un buen momento para respirar", declaró el técnico del Algeciras.

Sobre el tema de la afición y las críticas, Guti opinó: "La afición sólo se le puede decir que necesitamos de su apoyo. Creo que el apoyo no es sólo venir y exigir, necesitamos algo más. Soy algecirista como todos de la grada pero si voy del minuto uno como hoy [por ayer] a insultar y faltar al respeto eso no es ayudar. Hay otra mucha gente que apoya pero también hay que desde el saque de centro ya estaba diciendo que si Pato no vale de lateral, y eso lo escucha el jugador y creo que ha hecho un partido bastante bueno. No es justo".