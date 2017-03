Guti: "Con este compromiso somos un equipo difícil de batir; hay que seguir así"Romero: "Yo nunca descartaría al Algeciras, pero es complicado"

El entrenador del Algeciras, David Guti, declaró tras el encuentro: "Con este compromiso somos un equipo difícil de batir, complicado de ganarle. El equipo se sacrifica en el campo, coopera, habla... Luego, los recambios que entraron de refresco lo hicieron bien, es cierto que la plantilla está ahora más compensada. Planteamos un partido muy físico al principio para no darle continuidad al Betis B que son capaces de dar quince toques en campo contrario y generar una ocasión de gol. Me voy contento con el esfuerzo y con el trabajo y la pena fue que no nos hayamos llevado la victoria al final".

"Se nos quedó cara de tonto porque el gol nos lo meten muy al final pero creo que ellos merecieron el tanto en la segunda parte. Incluso en los últimos minutos, nosotros veníamos de hacer un esfuerzo grande y ellos estaban volcados, menos mal que el marcador ya no se movió más", expresó el técnico albirrojo.

Sobre el conjunto bético, declaró: "Nos enfrentábamos al candidato a ser campeón, es el equipo con más alternativas tanto en el banquillo como dentro del campo, con criterio sobre lo que tienen que hacer".

Intentó explicar la mala racha que ha atravesado su equipo y que parece haber dejado atrás: "Somos un equipo con muchos jugadores jóvenes, que era nuevo y creo que en ciertos momentos nos debilitamos con los elogios, creímos que ya lo habíamos hecho todo y este equipo necesita correr mucho para sacar los partidos adelante".

Guti también justificó los cambios en el once y negó que el vestuario vaya a tirar la toalla por el título. "Quedan partidos", dijo.

El técnico del Betis B, José Juan Romero, se mostró satisfecho con los suyos: "El equipo se sobrepuso y dio la cara a pesar de las dificultades y llegamos al 95' generando ocasiones de gol". "El equipo está creciendo mucho en estos aspectos. La pena es que no culminemos todas las ocasiones. También tenemos que destacar al extraordinario portero que tiene el Algeciras. Al final si no metes las ocasiones y un equipo que no tiró y te metió dos goles, es complicado ganar", declaró Romero.

Sobre el Algeciras dijo: "Yo nunca me atrevería a descartar al Algeciras, por historia, por club y por equipo pero tendríamos que hacerlo muy mal y ellos perfecto". "Me ha extrañado la suplencia de Camps y Ayala es que me gusta y conmigo siempre jugaría", añadió.