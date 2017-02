Guti asume que vuelve a jugársela

El entrenador del Algeciras, David Gutiérrez Guti, asume que el domingo puede ser su último partido en el banquillo albirrojo si su equipo pierde el partido contra el CD Cabecense. El técnico habló claro en la rueda de prensa de ayer, en la que analizó el duelo y el ambiente que hay en el entorno, y aseguró que lleva "dos o tres semanas" en la cuerda floja por los resultados.

"Mi puesto peligra si perdemos, llevamos dos o tres semanas que después de perder fuera el crédito se va acabando y peligra el puesto como cualquier entrenador cuando no está ganando", declaró Guti tras se cuestionado por la reunión del pasado lunes, en la que la junta directiva trató de tomar el pulso al vestuario. "Tengo 44 años y no he conocido un entrenador que dure aquí cuatro ni tres temporadas, y cuando entré sabía que algún día tendría que irme. Si me echan porque perdemos me iré orgulloso de los futbolistas que tengo y de cómo han dado la cara por el Algeciras, pero esto es fútbol", añadió.

"El equipo no hizo ridículo en Guadalcacín en ningún momento como se dice. Perdió un partido pero nunca se hace el ridículo cuando se da todo", declaró Guti, visiblemente molesto. Cuando se le pidió que enviara un mensaje a la afición, contestó: "¿Qué afición? Aquí vienen 1.500 personas, unos gritan, otros me mandan mensajes de ánimos, otros dicen que no vienen porque estoy yo, otros que están con el equipo... No se puede mandar un mensaje así, en general". "Que venga como siempre, que intente animar lo que puedan, estar con el equipo y si ganamos, bien y si no pues estaré en la calle y algunos podrán seguir manifestándose a favor o en contra pero está claro que el equipo no va a mejorar si se tiene actitudes hostiles contra los jugadores antes del partido, aunque tampoco creo que sea el sentir general de la afición, será de una parte, que está en su derecho, pero se le da más voz que a otra parte", añadió.

Guti no cree que la actual situación sea una presión extra y opina que la presión es intrínseca cuando se juega en el Algeciras y tienes el objetivo de jugar liguilla y quedan diez partidos, aunque sí puntualizó que hay una presión acumulada. "Llevamos dos meses siempre en la cuerda floja y vivir ahí es complicado para todo el mundo. La semana pasada teníamos mucha presión porque los futbolistas sabían que me podían echar y sirvió", apuntó.

Lo que más preocupa al vestuario, según su entrenador, es que "los de abajo se acercan aunque el equipo está en liguilla" y que su equipo tiene que "llegar por delante cuando lleguen los partidos directos". Para ello, el Algeciras reconoce que "los partidos de casa hay que asegurarlos porque, ganando do o tres fuera, son fundamentales para la liguilla".

Guti analizó qué le pasa a su equipo en los últimos partidos a domicilio: "Esto es fútbol, no matemática. Los rivales juegan y hay partidos que hemos merecido perder y hemos ganado y ahora es al revés. Intentamos corregir las pérdidas en el medio del campo, que la presión sea más rápida, que la gente esté más dispuesta a defender después de las pérdidas... Los errores no forzados son los que no llevan por detrás en la marcador y remar contra corriente".