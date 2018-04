Guardiola tiene un gigantesco reto ante el Liverpool

Pep Guardiola afronta hoy uno de los mayores desafíos de su carrera: intentar remontar un 3-0 al Liverpool para mantener vivo el sueño del Manchester City la Liga de Campeones de fútbol.

Guardiola revolucionó el fútbol europeo con el estilo de juego de sus equipos. Tras coronarse en Barcelona, triunfó con su libreta en el Bayern y ahora en el City. Pero remontar ese marcador ante el Liverpool de Jürgen Klopp sería posiblemente uno de sus mayores logros como entrenador. En su brillante currículum, las páginas más oscuras están escritas en la Champions. Con el Bayern, sufrió un 0-4 en las semifinales de 2014 ante el Real Madrid y un año después su equipo caería 3-0 en la misma instancia, esta vez en el Camp Nou frente al Barcelona.

En los últimos días se repitió en parte ese patrón: al 3-0 sufrido en Anfield -los tres goles llegaron en un lapso de 20 minutos- se sumó el pasado sábado otra derrota (2-3) ante el Manchester United. El City iba ganando 2-0 a su vecino al descanso, pero acabó sucumbiendo y aplazando la conquista de la Premier.

"He pensado muchas veces sobre eso", comentó Guardiola. "He perdido muchos partidos de la Champions por un espacio de diez o 15 minutos. Lo he pensado muchas veces, sí. Con el Barcelona, por ejemplo, íbamos 0-0 en el minuto 77 y perdimos 3-0. A veces pasa", recordó aquella derrota de su Bayern. Con la Premier en el bolsillo desde hace semanas, los hinchas y los dueños del equipo citizen tenían la mirada puesta en la Champions. Un objetivo que requiere hoy la mejor versión de los de Guardiola.