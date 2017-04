El Guadalcacín busca escaparse

El San Roque visita mañana al Guadalcacín en un partido que los jerezanos consideran clave para dar un paso casi definitivo hacia la permanencia. A falta de seis partidos para acabar la temporada, los de Alberto Vázquez mantienen cinco puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Un triunfo colocaría al Guada con 40 puntos y, práctiamente, tocaría con la punta de los dedos una permanencia.

Para el choque del domingo, Alberto Vázquez tiene la baja de Juan Laynez en el centro de la defensa. El técnico también tiene un par de dudas para el choque contra el San Roque. Joselito acabó el partido del pasado domingo con un esguince de tobillo y tiene muy complicada su presencia, mientras Adrián Martín tiene bastante complicado llegar a tiempo.

El Guadalcacín lleva cuatro semanas sin perder y ante rivales de entidad. Llega de vencer en casa del Recre B pero antes empató frente al Ceuta, en Lebrija y sumó otro punto tras recibir al Écija Balompié. El campo de la pedanía jerezana se está mostrando como un hueso.

Alberto Vázquez no quiere confianzas ante un rival "que llegará a intentar aprovechar las últimas opciones". "Tenemos que amarrar la permanencia lo antes posible para no depender de nadie ni hacer cuentas", apuntó el técnico del Guadalcacín. Sobre el San Roque, dijo: "Con el cambio de entrandor, la moral puede ser otra, es un plus que tienen ellos y tienen jugadores interesantes que pueden decantar el partido en cualquier momento". En ese sentido destacó la temporada de Copi "que a pesar de estar en el colista es uno de los máximos goleadores de la categoría lo que dice mucho de él".

El club jerezano ha lanzado una inicitiva por la que los aficionado que vaya al partido con una camiseta azul pagarán menos.