Guti: capítulo uno

No va ser un año fácil de olvidar para Guti. El jugador juvenil del Algeciras Club de Fútbol ha conseguido un ascenso a Liga Nacional y el pasado domingo debutó con el primer equipo en Tercera división en todo un derbi del Estrecho. Alejandro Castillo Cabrera, conocido futbolísticamente Guti por su similitud con el exjugador madridista en su etapa de niño, se llevó la primera ovación de un cariñoso público del Nuevo Mirador, dio sus primeras carreras, tocó sus primeros balones y disfrutó "de una experiencia muy bonita".

El centrocampista de 18 años relató tras el partido cómo se fraguó una titularidad que sorprendió a la grada: "El viernes el míster y yo tuvimos una conversación en su despacho y me ofreció la posibilidad de jugar, me preguntó si me veía preparado y me dio unos días para pensármelo y al día siguiente le contesté". "Como yo tenía muchas ganas y quería demostrar al máximo lo que llevo entrenando con el primer equipo y con el juvenil di un paso al frente y le dije que contara conmigo, que estaba dispuesto a dejarme la piel ahí", añadió.

Es difícil pero tenemos que apartar la presión, las malas influencias y estar muy centrados"

Gesto de valentía del técnico, David Gutiérrez Guti, que fue respondido con uno aún mayor del jugador del mismo apodo. "Al principio estaba cohibido pero mis compañeros me hicieron sentir a gusto. Me animaron y me apoyaron, me dieron consejos, que confiara en mí y disfrutara, y muchos me contaron cómo vivieron ellos su debut", expresó Guti, el juvenil.

Asegura que disfrutó también en las horas previas al partido, "vividas con mucha ilusión" y que "esta experiencia ya no se olvida" y reconoció que la afición del Algeciras le ayudó mucho en un partido de mucha tensión e intensidad. "Salir aquí delante de tu afición, de los habitantes de esta ciudad y sentirte acogido te reconforta y hace que sea todo más fácil. No era fácil para mí porque nunca había vivido esas sensaciones, ni participado en un escenario así, yo me llené de valentía y la grada me dio ese empujoncito", declaró.

Guti jugó 58 minutos en la banda derecha en el encuentro frente al Ceuta. Fue una primera parte irregular del equipo algecirista pero dejó desparpajo, algo de nervios y movimientos de jugador interesante. Con sólo 18 años es uno de esos nombres llamados a sonar cada dos domingos en el Nuevo Mirador, como otros de esa camada que entrena Fernando Gallego y que ha conseguido una histórica campaña. "Para mí es un orgullo contribuir al ascenso con mi equipo, todavía siento que tengo mucho que dar. Mi intención siempre va a ser ir de menos a más", declaró ayer en Canal Sur el futbolista, muy agradecido a Gallego, David Guti, por su atención en cada entrenamiento, y a sus compañeros en el juvenil.

Incluso ante el micrófono se atrevió a y demostrar madurez a su temprana edad. Sobre la presión que soporta el Algeciras, aseguró: "A estas alturas es difícil apartarla pero hay que hacerlo, creo que hay que pensar en que hay que meterse en liguilla y sacar esto adelante. Si estamos con la cabeza en otro sitio no vamos a estar concentrados; tenemos que apartarnos de las malas influencias y centrarnos en el trabajo".

Fernando Gallego, entrenador del juvenil, siguió muy atento a su pupilo desde la grada. "Lo noté algo nervioso pero en ningún momento rehusó de participar en el juego colectivo del equipo, pedir el balón o intentar realizar su juego individual, y eso es muy importante para un jugador debutante. No se cortó en ningún momento, y le echo muchas ganas", declaró.

"No puedo tener ningún reproche a ninguno de los chavales del juvenil y me sentí muy orgulloso de ver a uno de ellos debutar con el primer equipo. Con Guti en especial mantuve una charla al principio de la temporada, y aunque no venía de realizar buenas campañas con su anterior equipo, confiaba en él, tenía que ser un jugador clave en el equipo juvenil y lo ha cumplido", expresó Gallego, muy agradecido al técnico del primer equipo.