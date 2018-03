Granja: "Estábamos compitiendo pero nos cayeron dos golazos"

José Antonio Granja, el técnico del Castilleja, se rindió ante "la pegada del Algeciras". "El equipo estaba compitiendo muy bien hasta el primer gol y lo teníamos controlado, pero nos hicieron dos golazos en dos disparos muy buenos que salen de vez en cuando".

"Después al equipo le costó trabajo y al final no supimos competir y cayeron dos más", lamentó.

"No voy a descubrir la calidad del Algeciras, es un equipo hecho para el playoff y para subir", sentenció Granja, que explicó la acción de la amarilla a Salas que pudo ser roja: "El árbitro me dice que no tiene el balón controlado y que es amarilla, cada uno lo ve a su manera, pero a nosotros siempre nos cae en la balanza contraria".