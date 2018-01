Gracias por todo presidente

Alfredo Gallardo se equivocó. Durante años pregonó a los cuatro vientos que tenía el convencimiento de que saldría de la Real Balompédica a gorrazos y por la puerta de atrás. Nada más lejos de la realidad. Ayer puso fin a 15 años en la presidencia en una asamblea abierta en la que más de 200 balonos le brindaron, puestos en pie y en muchos casos con lágrimas en los ojos, un aplauso de despedida preñado mitad de cariño mitad de agradecimiento por todos los logros alcanzados en estos tres trienios. El fútbol no para y en ese mismo momento arrancó un proceso electoral que salvo sorpresa mayúscula propiciará que el próximo día 19 el empresario italiano Raffaele Pandalone tome las riendas del club.

Emoción, hasta lágrimas. Por parte del presidente y por quienes le despedían. Quince años dan para muchas raíces y ayer los balonos tributaron un más que merecido reconocimiento a Alfredo Gallardo en una reunión muy sentida, que conduce al proceso electoral.

El proceso electoral marca que el club debe tener nuevo mandatario el 19 si hay un candidato

Gallardo compareció junto a Pablo Sánchez, Javier Baglietto, Mario Galán, Joaquín Jiménez y Jesús del Pozo. Pandalone no asistió a la reunión. Todo indica que para no quitarle una pizca de protagonismo al presidente saliente. En el salón todos los componentes de la plantilla actual, exdirectivos, exjugadores, Gabriel Navarro Baby para acudir a lo que Galán definió como "un hito" en la historia blanquinegra.

Alfredo Gallardo, que llevaba prendida de su chaqueta la insignia de oro de la Real Balompédica, fue breve en su despedida. La emoción le impedía en muchos momentos articular palabras. Recordó su desembarco de la mano del empresario Miguel Rodríguez y de José García Romero e insistió en agradecer a todos la ayuda prestada en este periodo y muy especialmente a Luis Gil, que con su aportación evitó el descenso de la Balompédica a Tercera división por morosa.

"Tenéis que entender que tome esta decisión, me tengo que marchar, no tengo fuerzas por las circunstancias que todos conocéis y como quiero a la Balona tengo que ser honesto y dimitir", dijo Gallardo en un discurso elegante, en el que no hubo lugar a los reproches. "Creo que he cumplido con mi pueblo y con mi club, me voy con la cabeza alta y satisfecho", recalcó después de recordar las condiciones de extrema precariedad en la que asumió el mandato.

Una vez finalizado su discurso, coronado con una ovación por parte de los presentes, se formó la junta electoral, en la que se integran Manuel Valenzuela, Paco Gavilán, José María Molina, Pepe Torres y Antonio Palomino, quienes han sido citados esta tarde en la entidad para marcar las líneas de este proceso. Pepe Chacón, Germán Domínguez y Marc Szeliga serían los ocupantes de la mesa electoral en el caso de que hubiese que recurrir las votaciones porque hubiese más de una candidatura.

La lista de socios será expuesta hoy y mañana y los días 5 y 6 se reservan para posibles reclamaciones, que serían resueltas el domingo 7. Del 8 al 15 podrán presentarse las candidaturas y en los tres días siguienes podrán ser impugnadas. El viernes 19 habría nuevo presidente si sólo hubiese un nombre y el 22 se llevaría a cabo la votación si hubiese más de uno.

Ya fuera de la asamblea José Manuel Fernández leyó una emotiva carta en nombre de Manuel Mellado (asesor jurídico de Gallardo durante todo su mandado) en la que éste elogiaba la labor del presidente y volvía a solicitar que el estadio Municipal pase a llevar su nombre.

Dos aficionados quisieron despedir a Gallardo dándole las gracias por todo su trabajo y finalmente el exfutbolista ceutí Pedro Cerezo mostró su interés por presentarse a unas hipotéticas elecciones, pero fue informado de que no reúne los requisitos necesarios.