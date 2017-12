Goito anuncia que llevará a la Unión a la justicia ordinaria

El portero tarifeño Francisco José Fernández Goito denunció ayer a Europa Sur que la Unión Deportiva Los Barrios dio de alta su licencia el pasado verano en la Federación Andaluza después de haber falsificado su firma en la licencia, lo que, sostiene, hizo con otros compañeros, algunos de los cuales, según su versión, optaron por abandonar la entidad ante dicho comportamiento.

El guardameta advierte de que está dispuesto a llevar el asunto ante los tribunales ordinarios de justicia y explica que ayer mismo se puso en contacto con al Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para conocer cuáles son sus derechos, ya que carece de contrato. Goito fue, junto a los linenses Álex Trujillo y Labra, uno de los tres futbolistas que el conjunto de la Villa descartó el pasado martes, nada más producirse la llegada de Carlos Ríos al vestuario.

El guardavallas, sin contrato, se ha puesto en manos de la AFE para conocer sus derechos

Goito, visiblemente molesto con la situación, sostiene que la directiva que preside Álvaro Moya le comunicó la baja a través de un mensaje de Whatsapp ("se lo puedo enseñar a quien quiera"). El portero explica que hace unos días se entrevistó con la directiva para solicitar una mejora en vista de que habían llegado a la caseta compañeros que cobraban "el doble, además de casa y comida" y que la respuesta de la entidad ha sido prescindir de sus servicios de esta manera.

"Yo sólo pedía que valorasen mi trabajo", lamenta Goito, titular en 14 de las 19 jornadas de liga disputadas hasta el momento.

El portero asegura que está dispuesto a llegar a los tribunales ordinarios de justicia para demostrar que el club falsificó su firma. "Lo hicieron ellos, ilegalmente, y eso es un delito", recalca el guardavallas, que ha defendido la portería del equipo de la Villa en dos etapas diferentes y que razona: "Aunque esté feo decirlo, me han tenido en cuenta para muchas de las decisiones que se tomaron, hasta la salida de algún entrenador. Siempre di la cara y no puedo entender que ahora entiendan que no estoy lo suficientemente implicado".

"Yo salía de trabajar de la obra a las tres y media y al rato tiraba para Los Barrios, iba solo en el coche, llegaba a casa a las tantas", explica. "Le he dado a la Unión todo lo que tenía, el año pasado ayudé a conseguir muchos puntos que sirvieron para la permanencia y ahora me mandan a casa con un mensaje de teléfono... no me siento valorado".

"En ningún momento pensé que iba a pasar algo así, sólo estaba centrado en seguir trabajando para sacar a la Unión de la situación en la que está", colista del grupo X de Tercera. "Que quede claro que yo le deseo lo mejor a los compañeros, que espero que se salven, pero si un club quiere ser respetado no puede obrar de como lo ha hecho conmigo", dice.

Goito, que recuerda que salió a la luz pública para pedir disculpas cuando dejó de acudir a un partido por haber trasnochado en la Feria de Tarifa, entiende que ahora tiene "el mismo derecho" a reclamar lo que considera que es suyo.

Goito tiene ofertas para volver al CD San Roque de la División de Honor y de clubes de la Premier League de Gibraltar. Su destino se conocerá en breve.