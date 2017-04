Godino ha vuelto para quedarse

Jesús Godino comenzó a poner los cimientos de su regreso a la titularidad el 21 de agosto. Apenas veinticuatro horas después de encajar cinco goles en su debut con la Balompédica en el Nuevo La Victoria de Jaén. Un marcador que precipitó su salida del once en beneficio de Óscar Santiago. Desde entonces participó en cada entrenamiento como si fuese titular y aunque disputó varios amistosos, el que más le ayudó fue el que enfrentó a los albinegros en el Municipal con el subcampeón de Bielorrusa, el Soligorsk, a comienzos del pasado mes de marzo, en el que demostró que estaba preparado para cuando llegase el momento. El pasado domingo y nada menos que ante el líder Lorca Julio Cobos le entregó la titularidad. Godino dejó el marco a cero, algo nada frecuente en el equipo de La Línea. Casi ocho meses después, en los que el cancerbero admite haberlo pasado muy mal, el guardarredes de Guadiaro vuelve a sonreír.

"La verdad es que fue el partido soñado", admite el cancerbero, que aún trata de asumir su nueva condición de titular. "Después de treinta y tantas jornadas sin jugar poder por fin ayudar al equipo, dejar la portería a cero y derrotar al líder y más teniendo en cuenta la situación tan delicada en la que estábamos… no se puede pedir mucho más".

El día de mi debut no fue el deseado pero el fútbol siempre te da una segunda oportunidad"

Es curioso pero fueron cinco goles los que le apartaron de la titularidad y una cifra idéntica la goleada recibida por la Balona en Mérida, la que le abrió la puerta del regreso. Godino se retrotrae en el tiempo y admite que tras la primera jornada de liga lo pasó "muy mal".

"Era el día de mi debut con la Balona, las cosas no me salieron como yo hubiese deseado y como yo mismo me esperaba después de una pretemporada bastante buena… pero lo importante es que el fútbol siempre te da una segunda oportunidad, llegó el domingo y las cosas esta vez salieron a pedir de boca", dice con una enorme satisfacción.

En ese paréntesis entre sus dos apariciones en el once, Godino reconoce que llegó a sentirse "desesperado bastantes veces".

"Pero a la vista está que la paciencia tiene sus frutos, yo sabía que la única vía era el trabajo y trataba de entrenarme todos los días a tope, a veces no me resultaba fácil, pero si eres profesional sabes que tienes que estar preparado por si eres necesario para el equipo y al final me llegó la recompensa", abunda el guardavallas, que siempre se ha sentido muy arropado por su "familia y amigos", sin olvidar a los compañeros de vestuario.

Jesús Godino admite que durante la semana intuyó que podría llegarle la oportunidad de disfrutar de la titularidad, pero explica que hasta el mismo domingo Julio Cobos no se lo confirmó. "Lo que me queda es agradecerle al míster que haya confiado en mí en un momento tan delicado. La verdad que partidos como éste son los que le gustan jugar a todo el mundo".

El portero resalta que el triunfo de la Balona sobre el Lorca es "importantísimo" de cara a la permanencia y subraya que la afición "se merecía una satisfacción" después de la abultada derrota que la Balompédica había cosechado una semana antes el estadio Romano.

"Lo importante en estos momentos es el equipo, que no corramos el riesgo de descenso y en esta situación lo importante no es quién juega, sino la Balona, aunque lógicamente todos queremos estar en el once", acaba. La gran pregunta ahora es qué decisión tomará el entrenador con respecto a la portería en las cinco jornadas que restan.