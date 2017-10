Gloria a San Romero

El Nuevo Mirador fue ayer, domingo 8 de octubre de 2017, sede de la beatificación de Jesús Romero Correa. Santo del algecirismo. Hacedor habitual de milagros. Más de tres mil espectadores asistieron atónitos a la última obra de un portero que sigue subiendo escalones hacia el Olimpo de jugadores leyendas del Algeciras Club de Fútbol. Paró un penalti lanzado por el algecireño Willy en el minuto 97 del derbi del Estrecho después de haber salvado numerosas veces a su equipo con intervenciones digna del mejor portero de Primera división y detuvo el marcador del Algeciras-Ceuta en el 1-0, que había movido Jesús Ayala en el 41', y mantuvo el liderato en el templo del fútbol algecireño.

Las manos de Romero lo eclipsaron absolutamente todo. A un partidazo con la tensión y el olor de otros tiempos para el fútbol, a un Algeciras en una lucha épica contra sus propias deficiencias y contra un rival que fue superior, al mejor Ceuta que ha visitado el Nuevo Mirador en mucho tiempo. Sobre todo, al contrario. El sevillano, se supo después del partido, jugó el encuentro infiltrado por una tortícolis. Tremendo.

El Algeciras sufrió y concedió demasiadas ocasiones, lo normal es que hubiese perdido el encuentro, incluso lo justo, pero empieza a ser un equipo efectivo. Lo fue en Jerez en tres zarpazos y lo fue ayer en la primera ocasión realmente clara -antes Tano tuvo un disparo que rozó el poste- por su parte y cuando el Ceuta ya había sacado tres saques de esquina, disfrutado de dos oportunidades de Borja Romero -una se fue al palo-, otra Alfons y una más de Chakir, que se encontraron con el ángel de la guarda rojo y blanco.

Todas estas ocasiones fueron frutos del dominio rotundo que ejerció el Ceuta en el centro del campo. El Algeciras echó mucho en falta a Pablo Ganet. Tampoco estaba Iván y Ernesto tuvo que abarcar demasiado campo contra Borja Romero, Sufián o Zafra. Tuvo trabajo la defensa albirroja con Chakir, Alfons y Adil. Asián se decantó por Mané en el centro del campo pero no fue suficiente. Fue uno con balón y otro sin él. Tano también estuvo por allí, y Albertito se situó en la derecha con demasiado campo y contrarios para su fútbol. Arriba, sorpresa, Chico Díaz, que tuvo pocas opciones de gol pero ganó balones muy importantes arriba y el central Jaime sólo pudo pararlo con tantas faltas que pudo acabar expulsado.

El Ceuta perdonó pero no el Algeciras. Mané, al borde de la zona caliente del rival, infiltró con maestría un pase para que Jesús Ayala anotara el 1-0 en el mano a mano con Pablo Antón. El algecireño lleva ya cuatro dianas fundamentales y afina su puntería. Minuto 40 y el marcador premiaba la efectividad. Alberto tuvo el segundo en el 45'. Hubiese sido un palo definitivo para un cuadro visitante que no se lo creía. Y eso no era nada.

En la segunda parte, el Algeciras jugó bien con el tiempo, cortó el ritmo, metió a Anaya para contener al rival, pero el Ceuta continuó disfrutando de ocasiones y el Algeciras quedó en manos de su portero. Chakir -muy activo- envió fuera con todo tras una rebullasca en el área albirroja. En el 59' Romero se lanzó con el alma para detener el que pudo ser el empate. Para entonces ya era un gigante. En el 80', fue inmenso. El visitante Reina se encontró ante él en un duelo de pistoleros. Aguantó uno y otro. Con el portero ya vencido disparó el forastero y casi se pudo ver entrar en la portería, incluso se oyó el eco de un grito que decía gol pero sacó la mano que no parecía de un hombre, que parecía de un ángel para apartar el balón como el que aparta una mosca y desbaratar todo lo anterior. El Mirador, que ayer jugó el partido, coreaba: ¡Romero, Romero!

El cuadro de Asián tuvo el segundo en la cabeza de Chico Díaz. En el 95', Ito perdió un balón y Berlanga cometió penalti. El algecireño Willy tomó la responsabilidad de intentar batir a un portero ayer sobrehumano. Muchas veces separaron once metros a Willy y a Romero en los entrenamientos. El salvador del Algeciras, en su día de gloria, detuvo el penalti tras tirarse al lado opuesto de las cinco veces de Astorga. Pitido final, los aficionados locales entraron en éxtasis y San Romero, a la santa historia algecirista.