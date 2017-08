Gibraltar sanciona a Steven y Montaño por apuestas irregulares

El Comité Disciplinario de la Asociación de Fútbol del Peñón (GFA) ha impuesto tres sanciones a un entrenador y dos jugadores gibraltareños por cometer infracciones contra la regla relativa a las apuestas. La GFA no ha ofrecido los detalles porque afectan a una investigación de mayor calado que todavía no ha concluido y no se descarta que termine con más castigos.

Se trata de dos casos separados. En el del técnico -Garry Lowe, del Football Club Bruno's Magpies- fue multado en 250 libras. También recibió una suspensión de doce meses de la actividad futbolística en Gibraltar, aplazada durante 24 meses. El segundo caso, descrito por la GFA como "más grave", afecta a dos jugadores -el linense Esteban Montes Steven y el malagueño Alberto Montaño-, que juegan para el mismo equipo,el St Joseph's FC, que han sido sancionados individualmente. El primer futbolista tiene prohibida todas las actividades relacionadas con el fútbol en Gibraltar durante cinco años y ha sido multado con mil libras. Al segundo se le ha prohibido la práctica del fútbol por tres años y tendrá que abonar una multa de 800 libras.

Estas sanciones forman parte de una investigación mayor que afecta a otros integrantes de conjuntos gibraltareños. De hecho, la Asociación de Fútbol de Gibraltar afirmó en declaraciones a la GBC, la radiotelevisión de la Roca, que no descarta más medidas disciplinarias contra otros de sus miembros, agregando que no hará ningún comentario adicional sobre su investigación en curso, al menos en esta etapa.