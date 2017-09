Gibraltar, a borrar el bochorno de Lieja

La selección sénior de Gibraltar recibe esta tarde (20:45) a Bosnia en una nueva jornada en el grupo H de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, choque que se disputa en la localidad portuguesa de Faro, en el Estadio Algarve.

Los gibraltareños buscarán su primer triunfo en la liguilla pero sobre todo limpiar la imagen dada el jueves ante Bélgica, donde cayeron por un bochornoso 9-0.

El capitán, Roy Chipolina, reconoció en la previa que lo ocurrido en Lieja "duele como el infierno. Pero no hay excusas. No estuvimos en ningún momento a nuestra altura". "No estoy sugiriendo que si hubiéramos estado bien todos hubiesemos sido mejor, pero sí que el resultado habría sido diferente" dijo entonando el mea culpa, pues "representamos a un escudo, unos colores, una bandera y un himno". "Tenemos otra oportunidad para cerrar esta dura herida, pero hay que mejorar, y lo haremos", apostilló.

Por lo que respecta a Bosnia, que cuenta con todas sus estrellas como el meta Begovic (exChelsea y ahora en el Bournemouth), el zaguero Kolašinac (Arsenal), el medio Pjanic (Juventus) o el delantero Dzeko (Roma), los de Mehmed Baždarevic también necesitan el triunfo tras el sorprendente revés sufrido en Chipre, donde ganaban por 0-2 en el 44' y entre el 65' y el 76' encajaron tres goles que les complica algo ser segundos e ir a la repesca (tienen dos puntos menos que Grecia, que juega con Bélgica).

El internacional Jajalo, que tuvo minutos ante los chipriotas, dijo que el 3-2 "es una lección que aprender. Es la confirmación de que si no se entra al 100% no se puede ganar a cualquiera fácilmente", y añadió que "Gibraltar no es un equipo que deba ser temido pero tenemos que tener las máximas precauciones".