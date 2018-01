Gerard Moreno lidera la remontada

El Espanyol alcanzó los cuartos de final de la Copa tras remontar en el Ciutat de València (0-2) el 1-2 que encajó en su estadio ante el Levante, tras un gran partido en el que firmó un primer tiempo excelso y supo mantener con personalidad su renta en el segundo.

El Espanyol saltó al terreno de juego con las ideas muy claras de lo que debía hacer para contrarrestar el 1-2 de la ida y desde el primer minuto impuso su juego ante un rival inoperante, que en apenas media hora dilapidó una eliminatoria que a priori parecía encarrilada.

Una buena presión de los pericos les permitió inaugurar el marcador tras una recuperación de Gerard en campo propio, en la que habilitó en largo a su compañero Leo Baptistao, quien, solo ante Raúl, le batió con habilidad.

El tanto reforzó el guión del conjunto catalán, que no cejó en su decidido empeño de ir a por la clasificación. Otro eléctrico contragolpe del Espanyol pudo suponer el 0-2, pero el zurdazo de Gerard fue repelido por el poste a la media hora de juego. Más fortuna tuvo el atacante catalán cuatro minutos después, al sacar provecho de una embarullada jugada en el área levantinista para marcar el segundo gol y dar la vuelta a la eliminatoria.

El Levante, con más corazón que cabeza, trató de acelerar tras el descanso, pero, salvo en un remate de Jason al larguero, el Espanyol no corrió peligro.

El Valencia hizo oficial ayer el fichaje de Coquelin por lo que queda de temporada y cuatro más tras llegar a un acuerdo con el Arsenal. Es futbolista galo atendió a los medios tras la firma de su contrato y destacó la confianza en el proyecto del su nuevo equipo: "Me llamó Marcelino y cuando me dieron la opción de un traspaso definitivo me gustó".

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó proponer una sanción de 60.001 euros a un "individuo" que en el Atlético-Real Madrid agredió "brutalmente" a un vigilante de seguridad. Además, también le prohibe el acceso a los estadios durante 5 años.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia anunció ayer la suspensión del uso del ojo de halcón (tecnología de la línea de gol, GLT) en sus competiciones debido a los errores que acumula este dispositivo. El detonante de la exclusión temporal del ojo de halcón se produjo en dos encuentros de Copa de la Liga disputados el pasado miércoles.

El presidente del Racing Club de Avellaneda, Víctor Blanco, aseguró ayer que el delantero Lautaro Martínez, pretendido por el Atlético de Madrid y otros grandes clubes europeos, se quedará en el club argentino hasta el 30 de junio y que vale "como mínimo" 20 millones de dólares (unos 16,6 millones de euros).

El Inter informó ayer que buscará a cinco jóvenes menores de 18 años cuyo fútbol despunte, entre enero y febrero, con una aplicación de Luis Figo. La aplicación se llama Dream Football, es gratis y permitirá a los chicos y a sus padres grabar sus jugadas, editar y subir el vídeo a una plataforma digital para mostrar su calidad.