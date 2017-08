Gato saca las uñas

Antonio Jesús Ramos Gato está respondiendo y con creces a la apuesta de la Real Balompédica Linense de renovarle para dos temporadas. El granadino admite que está ofreciendo su "mejor versión" en este arranque liguero después de un verano en el prácticamente no se ha concedido vacaciones porque pretendía regresar en las mejores condiciones y sacarse la espina de los sinsabores de la pasada campaña, en la que una lesión le impidió rendir a su nivel. Gato hace un llamamiento para que no se lancen las campanas al vuelo después de las dos primeras jornadas, pero recalca que hay "motivos para ilusionarse".

Una lesión sacó a Gato de la pasada andadura justo cuando mejor le estaban saliendo las cosas. Luego, él mismo lo admite, no consiguió alcanzar su nivel. El futbolista de Loja se sintió valorado cuando el club le ofreció la renovación por dos temporadas y se juramentó para llegar al arranque de la pretemporada "un paso por delante de los demás".

Considerarme titular sería un error, pero si sigo a este nivel es difícil que salga del equipo"

"Admito que estoy ofreciendo la mejor versión de mí mismo desde que llegué a la Balona", sentencia el banda, rotundo. "Después de la lesión de la temporada pasada no conseguí coger el ritmo, me faltaba chispa así que he trabajado mucho en verano para estar a punto y creo que estoy ofreciendo los mejores partidos desde que llegué".

Gato, que ya a los dos días de comenzar la pretemporada consiguió el tanto del triunfo albinegro sobre el Real Betis en el Municipal, admite que al terminar el pasado curso se marcó como objetivo "llegar un paso por delante" de sus compañeros.

"Me he sacrificado mucho durante dos meses, pero lo he conseguido y creo que está quedando reflejado en el campo, porque me están saliendo las cosas incluso mejor de lo que yo me lo había plantado", confiesa.

"¿Que si soy titular? Yo lo que siendo es que estoy en buen momento y sé que si mantengo el nivel va a ser complicado que salga del equipo inicial, pero sería un error por mi parte creerme titular porque estamos todos los compañeros trabajando muy bien y que se lo estamos poniendo complicado al entrenador a la hora de hacer el equipo", reflexiona el futbolista en voz alta. "La clave es que todos nos sentimos importantes".

Un nivel, el de Gato, del que se han contagiado todos sus compañeros. "Es verdad, parece que no nos hayamos ido de vacaciones, porque hemos empezado con la misma dinámica con la que acabamos, con mucha solidez defensiva, lo que resulta clave porque con lo que tenemos arriba siempre vamos a crear situaciones de peligro".

El banda albinegro entiende que es "demasiado pronto" para hablar de los objetivos que debe marcarse la Balona. "No hay que olvidar que sólo van dos partidos de Liga, que queda un mundo, pero también es verdad que haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora tenemos más posibilidades de hacer algo bonito que por ejemplo el año pasado que las primeras jornadas no se nos dieron bien".