Gato se queda en la Balona para ofrecer su mejor versión

El atacante granadino Antonio Jesús Ramos Gato seguirá jugando en la Balona las dos próximas temporadas. El atacante dijo ayer, nada más firmar su contrato de renovación, que no se le ocurre "un sitio mejor" para jugar que el equipo de La Línea.

La Real Balompédica dio ayer el pistoletazo de salida a las negociaciones de renovación que llegan a buen puerto. Y lo hizo con el atacante granadino Antonio Jesús Ramos Rincón Gato, el primero de los jugadores que sin tener contrato en vigor se garantiza su continuidad en la entidad de La Línea. Gato se muestra agradecido al club y asume que su asignatura pendiente es alcanzar la regularidad que las lesiones le impidieron demostrar en la campaña que acaba de finalizar.

Me he sentido muy querido y no se me ocurre un equipo mejor para estar que la Balona"

Tras la marcha de Maurí Franco, Gato se convierte en el octavo jugador de la recién terminada campaña que seguirá vestido de albinegro en la próxima andadura, aunque es muy probable que en las próximas horas se unan al menos un par de nombres más. La entidad, en la persona de Mario Galán, mantiene conversaciones con Zamorano, Alfonso y Mario Gómez.

Gato, ex, entre otros, del Cádiz y del San Fernando, llegó a la Balompédica procedente del Olot y ha participado en 32 partidos, 19 de ellos como titular, hasta completar 2.043 minutos de competición, en los que ha anotado seis goles.

Nada más hacerse pública la noticia Gato se confesó "muy contento" y explicó que toma la decisión porque está "muy a gusto en La Línea" y en una caseta en la que destaca el nivel humano de sus compañeros.

"Además de que me he sentido querido durante todo el curso, también lo he notado en esta renovación por parte del club", agrega. "La verdad es que ahora mismo no se me ocurre ningún sitio donde pudiese estar mejor que en la Balona".

El banda de Loja asume que durante la temporada, especialmente como consecuencia de las lesiones que le han perseguido, no ha alcanzado la regularidad deseada y es precisamente ése uno de los objetivos de cara a su segunda andadura en la Balompédica. "Si me respetan las lesiones no es que espere dar mucho más, sino más veces el año que viene", significa.

"No he tenido la continuidad que hemos deseado, por un lado por esos problemas físicos que estamos hablando y por otro porque en determinados momentos los entrenadores han entendido que había otros compañeros que podían hacerlo mejor", agrega.

"Yo tengo la sensación de que puedo ayudar aún más al equipo y estoy seguro de que lo voy a conseguir", recalca.

Gato destaca la importancia de cara al proyecto de la temporada próxima de que se mantenga una buena parte del bloque que tan bien ha acabado el curso. "Es importante que el entrenador, que además fue el primero que me dijo que quería que me quedará, y un grupo de jugadores sigamos en la caseta. Por lo que hemos hablado se va a hacer un buen proyecto y entiendo que es un buen punto de partida".

"Yo creo que vamos a partir con la idea de mejorar los números de este año, pero también el verano pasado pensábamos que con la plantilla que había se podía estar más arriba, pero después se dan las circunstancias que se dan y acabamos sufriendo para alcanzar la permanencia", acaba.