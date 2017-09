'Garbiñe zen' se marcha tranquila de Nueva York

Ni siquiera la derrota ante Petra Kvitova y la posibilidad de no alcanzar el número uno del ranking WTA alteraron la tranquilidad de Garbiñe Muguruza, que se despidió de Nueva York sin perder la sonrisa que la acompañó durante toda la semana.

A la Garbiñe zen, como la denominó una periodista durante una rueda de prensa, no la alteró la caída por 7-6 (7-3) y 6-3 ante la decimotercera favorita, que la eliminó en octavos de del US Open.

"Perdí ante una jugadora increíble, que puede hacer muchos tiros ganadores y que jugó muy bien. Claro que me decepciona un poquito no poder seguir, pero esta vez no me voy triste de Nueva York", sintetizó la joven.

La despedida lejos estuvo de parecerse a su salida de Roland Garros, cuando abandonó una rueda de prensa entre lágrimas tras su prematura derrota ante Kristina Mladenovic.

En Flushing Meadows, Muguruza valoró haber hecho su mejor actuación histórica en el US Open y, sobre todo, sus recientes títulos en Wimbledon y Cincinnati. Sin embargo, aclaró que su cambio de actitud comenzó mucho antes, cuando los resultados no eran los mismos.

"Desde principios de año tengo una mentalidad distinta, quizá los resultados no eran tan bonitos como ahora. Es cierto que el verano ha impactado, pero yo siento que todo el año fue un gran año", destacó.

Después del Abierto de Estados Unidos, Muguruza se quedará con 6.030 puntos y podrá ser superada precisamente por Pliskova, si llega a la final, y por Elina Svitolina, si arriba a semifinales.