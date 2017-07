Ganet: Algeciras o Segunda B

Pablo Ganet jugará la próxima temporada en el Algeciras CF en Tercera división o en un equipo de Segunda B. Así de claro. Los albirrojos y el centrocampista llegaron ayer a un acuerdo para una renovación condicionada: el internacional de Guinea Ecuatorial empezará la pretemporada a las órdenes de José Antonio Asián como uno más y si el 1 de agosto no ha recibido una oferta que le agrade de superior categoría se quedará en el proyecto 2017/18 del Nuevo Mirador.

El algecirismo celebró ayer lo que considera "un gran gesto" por parte del futbolista, uno de los más queridos por la afición. El malagueño de origen ecuatoguineano zanjó de un plumazo los rumores que le situaban en la órbita de algunos rivales directos de los albirrojos para el curso que viene, con el Arcos de Escobar a la cabeza de los pretendientes. Ganet rompió su silencio para tomar una postura definitiva que decidirá su futuro de aquí a final de mes. El propio jugador lo explicó en su cuenta de Twitter, poco después de que la directiva hiciese el anuncio.

Dejo clara mi intención de estar en este club. Agradezco el esfuerzo y el cariño recibido"

"El Algeciras CF y yo hemos llegado a un acuerdo de renovación mediante el cual sólo podría marcharme hasta el 31 de julio a otro club de superior categoría", intervino Ganet.

"A partir de dicha fecha seré automáticamente jugador del Algeciras para la temporada 2017/20018", continúa. "A pesar de dicho acuerdo he decidido incorporarme a la pretemporada el día 17 de julio con todos mis compañeros aunque la renovación no será efectiva hasta el 1 de agosto", matiza. "Con esto dejo clara mi intención de estar en este club y dejo zanjado el tema de mi salida a otros clubes de la categoría", aclara.

Ganet expresó su agradecimiento al club por "todo el esfuerzo que ha hecho para que me quede" y también destacó "todos los mensajes durante todo este tiempo y las muestras de cariño recibidas diariamente" por parte de seguidores y aficionados. "Sois enormes", escribió.

El Algeciras CF y Pablo Ganet confirmaron ayer lo adelantado por este periódico el pasado lunes en el artículo titulado "Pablo, quédate", una noticia en la que quedaron expuestas las intenciones de una y otra parte, unas intenciones que ya están escritas y firmadas de manera formal.

Un factor importante en la decisión del centrocampista, al margen del esfuerzo de la junta directiva, ha sido el apoyo mostrado por una afición entregada con el ecuatoguineano. Pocas veces en los últimos años un futbolista ha calado tanto en tan poco tiempo en La Menacha.

Para José Antonio Asián, el entrenador, y para el proyecto de los algeciristas, la continuidad de Pablo Ganet es fundamental. No obstante, no hay que olvidar que este acuerdo comprende la posibilidad de que el jugador pueda marcharse hasta el próximo día 31 si recibe una oferta tentadora de la división de bronce. Ahora mismo el algecirismo no contempla o no quiere contemplar esa opción. Ayer y hoy, por lo menos, la hinchada del Algeciras está feliz por ver más cerca la continuidad de uno de sus ídolos.