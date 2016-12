"Ganar el derbi haría feliz a gente, no sólo en Los Barrios"

n derbi, el Algeciras CF-UD Los Barrios, abre el año el próximo lunes. Para el entrenador del conjunto barreño, Rafa Escobar, tiene también algo de Clásico por aquello de su pasado balono. “Engañaría si dijese que no, después de ocho temporada en la Real Balompédica Linense está claro que es un rival al que apetece ganar. Si le ganas al Algeciras haces feliz a muchísima gente aparte de la de la Unión”, reconoce. Ese “aliciente y motivación” se suma a la necesidad de su equipo de empezar a ganar para escapar del descenso. Cree que el rival es “una incógnita” tras el parón, al igual que su equipo para el rival, y considera que su equipo tiene más presión que el contrario en el partido del lunes.Rafa Escobar también aprueba la vuelta después del parón navideño: “Me ha sorprendido gratamente el equipo porque han venido todos como habíamos pedido, queríamos que desconectara y disfrutara de sus familias y amistades pero también se que se cuidaran por lo que se nos avecina en la segunda vuelta”. Lo que se avecina es un derbi en el Nuevo Mirador para iniciar un Tourmalet con otros equipos de la zona alta. “Será una segunda vuelta igual de apasionante que la primera y nuestro único objetivo intentar hacer un buen partido en Algeciras, hacer un encuentro serio, ser competitivos para tener de opciones de permanencia”, dijo el técnico cordobés, que considera “una tontería decir los puntos que hacen o no hacen falta, son cábalas y suposiciones y en el fútbol no entiende de eso”.La Unión que visita al Algeciras es muy diferente al de la primera vuelta, y no sólo por el jefe del banquillo, antes Johny y ahora Rafa Escobar, sino por la gran cantidad de cambios en la plantilla. El entrenador del equipo gualdiverde entiende que su equipo “va a mejorar”. “Todos los cambios se intentan que sean para mejorar el grupo, el equipo, y las prestaciones y esperemos que empecemos el mismo lunes a demostrarlo”, declaró. “El Algeciras va a ser imprevisible, igual que nosotros lo vamos a ser para ellos. Por una razón, después de un parón no sabes qué equipos te vas a encontrar. No sé cómo van a estar los conjuntos después de equis días de descanso”, asegura Escobar sobre el rival. “Me preocupo más de mi equipo, sé que al rival hay que respetarlo con la mayor humildad posible, sabemos que es un gran equipo pero no un equipo imbatible”, abundó sobre el conjunto algecirista. Con preocuparse más de su equipo, Rafa Escobar entiende que espera a una UD Los Barrios “que sea antipática para los rivales” y “que sepa qué hacer en Algeciras, cómo desenvolverse y leer bien el partido”. “Tenemos que entrar bien en el encuentro, que el equipo no se amilane porque vaya a ese estadio o vaya a enfrentarse a ese club, y cometer los menos errores graves posibles. Si lo conseguimos ya habremos dado un paso importante y vamos a tener nuestras opciones de llevarnos el partido”, afirmó. El entrenador del conjunto de la Villa asegura que “no va a ir a especular, porque en el 95% por ciento de las veces pierdes el partido”. “Vamos a ir con personalidad y a ser protagonista”, añade. Rafa Escobar se carga de presión. “La necesidad desde un prisma objetivo es nuestra. Ellos, pase lo que pase en el partido, van a jugar play-off, y nosotros no podemos pasar más semanas sin puntuar”, sentencia.