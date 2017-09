Gameiro, la punta de la cola del león¿Neymar o Cavani? ¿Cavani o Neymar?Lina Quesada corona el Manaslu

Correa, Vietto y Torres han adelantado a Gameiro en los planes de Simeone. El primero suele ser el acompañante de Griezmann y si no, ahí están los otros dos. Por si fuera poco, en 2018 vuelve Diego Costa. El francés vivió días mejores: hoy tampoco se vestirá de corto.

"El problema todavía no está resuelto". Así de categórico es L'Equipe sobre la disputa, no tan pueril -hay mucho dinero de por medio-, entre Cavani y Neymar por tirar penaltis y faltas. El influyente periódico critica a Emery por no poner orden. Y hoy, aguarda el Bayern...

La sevillana Lina Quesada, que fue la primera alpinista andaluza en coronar el Everest (2008), ha sido también la primera mujer en hollar esta temporada, sin ayuda de oxígeno suplementario, la cima del Manaslu, la octava más alta del planeta con sus 8.163 metros.