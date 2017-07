Galones para la cantera

Estaba escrito que Carlos Guerra iba a regresar a la disciplina de la Real Balompédica porque de alguna manera es como si el linense nunca se hubiese ido. Para muchos aficionados, su Balona y el bravo exjugador están ligados en todo lo bueno acontecido en el club en la última década. Guerra dejó el vestuario el pasado verano para enrolarse en la UD Los Barrios de la mano de Johny. Una lesión de rodilla le forzó a tomar la decisión más dura, la de colgar las botas las pasadas navidades. Pero siempre que se cierra una puerta, se abre otra y Carlos, tras unos meses de desconexión, se siente preparado para iniciar "una nueva etapa" en los banquillos. Lo hará en el juvenil de la Balona como ayudante de Óscar León.

La Balompédica anunció hace unos días la vuelta a casa de Carlos Guerra en la que será su primera experiencia en un banquillo. "Ya tenía un poco el gusanillo, aunque no he dejado de ver fútbol y seguir la actualidad", confiesa el linense, agradecido por iniciar este reto "en casa".

Espero aprender con Óscar León en una categoría tan bonita; somos como un filial"

"Poder comenzar en un club como la Balona, en una categoría tan bonita como la juvenil, es un privilegio y espero aprender mucho al lado de Óscar [León] y los demás compañeros del cuerpo técnico", subraya.

Carlos Guerra se incorpora a la estructura de cantera albinegra con la retirada aún muy reciente en la memoria. "A finales de noviembre tuve que tomar la decisión porque la rodilla ya no me dejaba competir", lamenta. "Uno va cumpliendo ciclos y años hasta que llega el momento en el que tienes que pararte y prepararte para nuevos retos", explica Guerra, que ya como futbolista tenía claro que quería prolongar su relación como el deporte.

"Mi familia, los que me conocen, saben de mi pasión por el fútbol. Como jugador ya me gustaba pensar en el juego, ver los partidos, analizarnos... todo mi entorno se alegra de este paso", señala. Y no le falta razón porque su vuelta ha supuesto una alegría para la parroquia albinegra que tanto aprecia al que fuera central.

Guerra entiende que la labor con el juvenil de la Balona "es una oportunidad importante" para trabajar con gente joven en un equipo "que también tiene que hacer las veces de filial".

El linense siguió "de cerca" la pasada campaña a la Balona y cree que el club hizo bien en apostar por Julio Cobos. "Sacó al equipo de una zona complicada y terminó muy bien... con algunas jornadas más, quién sabe en qué puesto habría acabado. Es importante que el entrenador y el vestuario sientan esa confianza".

Guerra también valora la permanencia que Rafa Escobar obró en Los Barrios y admite que tendrá "sensaciones raras" cuando se cruce por el estadio con jugadores como Ismael Chico, Olmo, Juampe... con los que compartió tanto no hace mucho.

El exzaguero comenzará a trabajar con Óscar León en el juvenil la última semana del mes. "Vengo a ayudar y aprender, y que mejor que hacerlo en casa".