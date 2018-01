Gallardo pone fin a una época

Cuando aún resuena en los oídos el machaqueo de los avisos de los mensajes que llegaron a los móviles para felicitar la llegada de 2018, los balonos se preparan para vivir esta noche uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente: la marcha de Alfredo Gallardo, su presidente en los últimos 15 años. La cita es en los salones del Círculo Mercantil, en la calle Real de La Línea, a las 20:00 en primera convocatoria y a las 20:30 en segunda. La cita está abierta a socios, abonados y aficionados en general, aunque solo los primeros tendrán derecho a voto y a formar parte de la junta electoral, como marcan los estatutos.

El año 2018 empieza con un cambio histórico en la centenaria Real Balompédica Linense. Alfredo Gallardo se marcha esta noche, poniendo fin a tres lustros en el cargo. El propio presidente ya ha dejado señalado a su sucesor, el empresario italiano Raffaele Pandalone, pero está claro que de aparecer otra candidatura -lo que se antoja muy poco probable por no escribir imposible- serían los socios en votación los que determinarían en qué manos ponen el club.

El proceso dejará el club en manos de Raffaele Pandalone salvo sorpresa mayúscula

El hecho de que la asamblea se haya adelantado a una fecha tan poco frecuente no es otro que acelerar el proceso electoral que en principio debe conducir a que Pandalone se haga cargo del club para que éste disponga de cierto margen de maniobrabilidad en el mercado de invierno. Entre tanto el italiano confiesa que trabaja entre bambalinas y la llegada del preparador físico Alberto Muñoz, ex del Marbella como el futuro presidente, así parece indicarlo.

La realidad es que Alfredo Gallardo, afectado por un grave problema de salud con el que lleva peleando casi tres años, comenzó a mancharse el pasado 15 de octubre cuando recibió el escudo de oro y brillantes de la entidad, que le impuso su hombre de máxima confianza, Mario Galán.

Ya entonces dejó claro que su sensación es que este periodo en el cargo "ha valido para algo" y es que no hay que olvidar que cuando desembarcó en el club la situación económica de éste era extremadamente delicada, lo que contrasta con la solidez actual. "Al menos me he ganado el respeto de la gente y seguiré trabajando hasta que deje esto como lo tengo que dejar", recalcó a mediados de octubre. Y por lo que se ve entiende que ha llegado ese momento.

Gallardo tiene claro que, por sus innumerables connotaciones, su mejor recuerdo de este larguísimo perioso es "sin duda, el ascenso en Miranda del Ebro", en referencia al que se produjo en Anduva al final de la andadura 2007-08. "Sé que hemos ascendido más veces, que también fue muy bonito el día que lo hicimos en casa con el Tudelano... pero aquello de Miranda fue muy especial, entre otras cosas por cómo se desarrollo el partido con aquel tres-tres. Ver a tanta gente tan feliz, saber lo que estaba pasando en La Línea, el recibimiento del día después, es el recuerdo más bonito de todo este tiempo, no me cabe la menor duda".

El más triste, sin embargo, está más repartido. "Deportivamente, el partido en el que caímos eliminados en Granada en la fase de ascenso. No sólo por la derrota, sino por todo lo que rodeó aquel encuentro", en el que tanto el equipo como sus aficionados fueron objeto de un trato hostil en el Nuevo Los Cármenes y en el que la actuación arbitral resultó determinante para que la eliminatoria cayera del lado nazarí.

"Pero está también el apartado personal y en ese sentido lo que más me ha dolido fue la traición de un grupo de jugadores, muchos de los cuales considerábamos casi de nuestra familia", dice en referencia al motín protagonizado en la 2008-09 por una parte del vestuario, integrada casi en su totalidad por los futbolistas foráneos, cuando el club afrontó por primera vez desde su llegada retardo en los pagos.