Gallardo dice que los nervios le impidieron acudir al juicio

El defensa de la Real Balompédica Javi Gallardo, explicó ayer que la pasada semana no asistió como testigo al juicio por la presunta agresión a su compañero Álex Trujillo en el descanso de la final del Trofeo Mancomunidad porque los juzgados le crean una tensión que podría incluso derivar en que no dijese toda la verdad. La decisión del zaguero de no asistir a esa cita propició que la Balona anunciase que no cuenta con sus servicios y que le haya recomendado que se busque acomodo antes de que finalice el mercado de invierno el próximo martes.

En declaraciones al programa La Jugada de Canal Sur Campo de Gibraltar el futbolista explicó que guardó silencio la pasada semana para no entorpecer la preparación del encuentro de su equipo con el Extremadura y añadió: "En el partido del Trofeo Mancomunidad hubo un altercado con Yiyi y con Álex Trujillo en el que no sólo estaba yo, había más gente. Yo asistí a la primera citación para ayudar a Álex Trujillo, pero los nervios me pudieron y ni siquiera entré y cuando el abogado me avisó de que debía ir al juicio pensé que podía perjudicar a Álex y perjudicarme a mí con la justicia".

"Todo el mundo que ha estado en una situación como ésta sabe que el juez pregunta y me hubiese puesto muy nervioso y podría haber dicho una cosa que fuese mentira", insistió. "Yo eso se lo expliqué al abogado, que era superior a mí y que antes de ser jugador de la Balona soy persona y que por eso decidí no asistir".

"Álex Trujillo me dijo que me respetaba, que yo estaba en todo mi derecho porque además a mí no me llegó ninguna citación y el propio abogado me dijo que yo estaba en todo mi derecho", abundó.

El defensa linense admitió que la drástica decisión del club de anunciar su salida de la plantilla le había "sorprendido".

"Yo creo que pasan cosas muchísimo peores que ésta y no queda otra que respetarla, porque es el club que me paga, aunque yo lo veo excesivo", sostuvo. "Podrían haber tomado otra medida".

Javi Gallardo desmintió rotundamente que existiese un preacuerdo "ni con el Algeciras ni con ningún equipo" y que eso hubiese propiciado su decisión de no acudir al juzgado.