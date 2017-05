Gallardo media y garantiza la renovación de Julio Cobos

El presidente de la Real Balompédica, Alfredo Gallardo, desveló ayer que va a tomar las riendas de la negociación para la renovación del entrenador, Julio Cobos, y que está convencido de que aunque ésta ha entrado en una fase de ralentización, antes que finalice esta misma semana-quién sabe si mañana mismo- podrá anunciar que el técnico extremeño seguirá al frente del proyecto balono de cara a la campaña 2017-18. "Yo quiero que se quede y él quiere quedarse. Eso es lo importante", recalcó. "Lo demás, todo tiene solución".

Alfredo Gallardo reconoció que quiere dejar el asunto "zanjado cuanto antes" y que como quiera que el preparador ha aprovechado el descanso concedido a su plantilla tanto ayer como hoy para viajar a Extremadura y poder pasar unos días con su familia espera reunirse con él "el miércoles" al término de la sesión preparatoria "o lo más tardar el jueves y llegar a un acuerdo".

"No es exactamente que las negociaciones estén paralizadas", aseguró el mandatario balono, que se confiesa "muy contento" con el final de temporada de su primer equipo.

"Lo que sucede es que hay que resolver las cositas que siempre surgen cuando existe una negociación, porque él está lejos de casa... pero vamos que yo hablaré con Julio [Cobos] y seguro que sigue con nosotros, porque está a gusto aquí y nosotros queremos que se quede", agregó.

"Igual la Balompédica no puede darle todo lo que él quiere, que no digo que no se lo merezca, pero es una persona con los pies en el suelo y sabe adaptarse", agregó.

El mandatario explica que tiene interés en que la renovación del míster quede resuelta cuanto antes "para que de inmediato, en cuanto acabe la temporada, podamos ir hablando de la plantilla y de posibles incorporaciones", aunque dejó claro que ese asunto "va a depender mucho del dinero de que disponga" la Balompédica para su próximo presupuesto.

"No hay prisa, pero lo que tampoco queremos es que suceda lo de la temporada pasada que por esperar y esperar al final se nos escapaban los fichajes", recordó.

En espera de que se dispute el encuentro del próximo domingo en el Municipal de Marbella, Julio Cobos ha dirigido a la Balompédica en 20 encuentros de competición, en los que ha sumado ocho victorias, siete empates y cinco derrotas, con un balance goleador de 19-19 y 31 puntos.

En ese periodo, el equipo de La Línea ha sido séptimo, a sólo cuatro puntos de los cuatro primeros clasificados durante esas 20 jornadas.