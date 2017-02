Francisco Javier Mateo, un balono feliz

En medio de la desazón que sufren la mayor parte de los aficionados de la Balompédica por la dubitativa marcha de su equipo -cuya continuidad en la Segunda división B peligra a once jornadas del final de la competición- un balono confeso se considera especialmente feliz en el arranque de esta última semana del mes de febrero. Se trata del meta jimenato Francisco Javier Mateo, que el pasado sábado debutó con el Lleida Esportiu, octavo clasificado del grupo III de la categoría de bronce y además con un triunfo relevante, el que su equipo logró sobre el histórico Hércules de Alicante, quinto y aspirante a todo. El guardavallas consiguió, además, dejar su marco a cero, lo que concede un valor añadido a su estreno con el conjunto ilerdense.

El meta Álvaro Campos (ex de Real Murcia, Cádiz, Albacete...) había sido titular en todas las jornadas precedentes, pero fue expulsado en Sagunto hace diez días. A esas alturas del partido (minuto 89) el Lleida ya había realizado los tres cambios y Mateo no pudo estrenarse entonces, así que esperó hasta la jornada del pasado fin de semana.

"La verdad es que estoy contento, ya tenía ganas de poder jugar", confiesa el guardavallas, que defendió durante cuatro temporadas la portería de la Balompédica, con la que disputó 86 partidos como titular, entre ellos el recordado duelo copero en San Mamés con el Athletic Club.

"Al principio me perjudicó incorporarme tan tarde al equipo, porque partía con cierta desventaja, pero he seguido trabajando en espera de que me llegase una oportunidad y por fin se produjo", dice.

"Me llevé la satisfacción del triunfo y de que dejé la portería a cero, pero no sé qué va a suceder a partir de ahora, la pelota la tiene el míster [Gustavo Siviero] en su tejado", abunda el cancerbero, que admite que después de un largo periodo en casa, el cambio que se produjo el pasado verano en su vida no fue fácil de digerir.

"No es algo a lo que esté acostumbrado, pero a la hora de la verdad estoy muy bien en Lleida, estoy contento, aunque claro, me gustaría estar jugando más, como a cualquiera", relata.

"Al final cuando uno quiere hacer lo que le gusta tiene que saber que en esto del fútbol debes tener las maletas siempre preparadas y más aún cuando la oferta te llega de un equipo que la pasada temporada estuvo a punto de ascender a Segunda A", explica Francisco Javier Mateo, que llegó a la Balona tras defender los intereses del Algeciras.

El Lleida, octavo, está pendiente de un recurso presentado por alineación indebida que podría acercarle más aún a la zona noble. "Además ahora tenemos partidos que nos enfrentan a rivales que están justo por encima nuestra, así que de lo que hagamos en esas jornadas va a depender de si podemos estar peleando por jugar el play-off", detalla el portero.

Mateo vuelve la vista atrás e insiste en que se marchó de la Balona "sin cuentas pendientes". "Yo acababa contrato y sabía que eso podía pasar, el míster y el club decidieron que no querían contar conmigo y era una posibilidad, me marché muy orgulloso del trabajo que hice y me quedo con que la afición me hacía llegar que estaba contenta conmigo y no hay más".

"Por supuesto sigo a diario la actualidad de la Balona, hablo con los compañeros, veo el Europa Sur por internet... ahí estamos a ver si termina de arrancar y de despegarse de la zona baja", explica Mateo, que confiesa que se vio sorprendido por la destitución en diciembre de Manolo Ruiz, que fue su míster el curso pasado. "La verdad es que no me lo esperaba, porque los resultados no estaban siendo malos, pero por lo que leí hubo algo más. Ya después se encadenó con Juan Mari y vino Julio Cobos".

"Yo entiendo que la Balona tiene buen equipo", recalca. "El domingo cuando vi que iba cero-dos en el descanso no me lo explicaba. Yo creo que los resultados no están dando la verdadera dimensión del potencial del equipo".

Mateo afirma que no sólo no siente envidia de las críticas positivas que está recibiendo su sucesor, Óscar Santiago. "Al contrario, si está haciendo las cosas bien yo me alegro por todo lo que sea bueno para la Balona", acaba, antes de dejar entreabierta la puerta del regreso a La Línea. "¿Y por qué no? Por mi parte no habría ningún problema el día de mañana, aunque ahora pienso en el Lleida y en intentar seguir jugando. En su día se terminó por decisión del club y sería el club el que tendría que proponerme que volviese, yo sería todo oídos".