¿Fortuna o instinto de supervivencia?

El Santiago Bernabéu se frotó los ojos ante no sólo un resultado inesperado, sino ante un desarrollo del partido atípico. El Real Madrid pasó de estar ante las cuerdas a cobrar buena ventaja y poner a su rival entre la espada y la pared. Siempre sobrevive sin que se sepa muy bien cómo.

"El Madrid saca su orgullo y remonta a lo campeón", indicó Marca en primera página. Y As aseguró que "Éste sí es el Madrid" después de una temporada llena de decepciones y alejada de toda expectativa.

Unai Emery, blanco de todas las críticas en Francia tras la derrota

Unai Emery fue muy crítico con el árbitro del partido. En Francia, sin embargo, los dardos no volaron contra el juez, sino en dirección al técnico del Paris Saint-Germain. De una forma especialmente dura se expresó el influyente diario capitalino Le Parisien, que constató un trabajo "totalmente inepto" de Emery "a lo largo de todo el encuentro". "La derrota, una apuesta perdida por Unai Emery", tituló entretanto el prestigioso periódico Le Monde en alusión a las decisiones personales y tácticas que tomó el técnico. También L'Equipe atacó al ex entrenador del Sevilla, acusándolo de haber efectuado cambios que fueron "complejos" y que "precipitaron al equipo a perder su solidez". En L'Equipe, el reportero Vincent Duluc prevé "días agitados" para Emery. En Francia se da por descontado que el vasco perderá su puesto si no se clasifica.