Final en climas divergentes

Zidane, "muy molesto" con la sanción a Cristiano

Zinedine Zidane rompió ayer su mesura habitual y aseguró que se siente "muy molesto" con la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo tras empujar al árbitro en la ida de la Supercopa de España ante el Barcelona. "Estoy muy molesto. Cuando miras todo lo que pasó, pensar que no va a jugar Cristiano cinco partidos con nosotros, uf, ahí pasa algo. Estoy molesto, sí. Todo el mundo", manifestó con toda seriedad en rueda de prensa. "Con poca cosa es mucho para él. Cómo no me va a molestar, es normal. No me meto con los árbitros, pero cuando miro cinco partidos con lo que pasó, es mucho", manifestó el preparador francés. También aseguró que "Cristiano está molesto porque él quiere jugar y cuando no puede está molesto". Y añadió: "Estamos molestos pensando que Cristiano no va a estar con nosotros mucho tiempo".