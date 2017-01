Ferrón descarta su salida de la entidad en el mercado de invierno

El delantero de la Real Balompédica Francis Ferrón ha garantizado al club que seguirá formando parte de la plantilla aunque admite que, como desveló este periódico, tuvo ofertas para marcharse durante el mercado de invierno y que así se lo hizo saber a su representante la junta directiva.

El delantero algecireño explicó en Mia FM su polémica decisión de abandonar el terreno de juego tras el triunfo del pasado domingo y no aparecer en la fotografía en la que los compañeros feastejan en la caseta el resultado.

"Son temas míos y he pedido perdón a la plantilla", advierte. "Estaba molesto por no jugar como es lógico, pero no fue por eso, sino por una cuestión personal. Se le quieren dar vueltas, pero no las tiene. En el momento de la foto estaba en la ducha".