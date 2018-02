Fernando Torres, protagonista en el trámite del Atlético

El Atlético afrontará hoy un trámite ante el Copenhague para sellar el billete a los octavos de final de la Liga Europa y todo el interés que faltará en el césped tras el 1-4 de la ida estará en la grada. El nombre propio será Fernando Torres, el gran ídolo rojiblanco del siglo XXI. El delantero de 33 años acaba contrato a final de temporada y sus números -dos goles en 16 partidos- no parecen augurarle mucho futuro en el equipo madrileño. Tampoco las palabras de su entrenador, Diego Simeone, quien dijo ayer que no hará un esfuerzo para que Torres continúe vistiendo la camiseta del club de sus amores.

Más tarde, el argentino intentó matizar sus palabras en la televisión Fox Sports. "La pregunta fue buscando polémica. Me dijo: '¿Harías todo el esfuerzo posible para que se quede Torres como vas a hacer por ejemplo con Griezmann?'. Siendo justo con mi pensamiento dije no porque yo pienso en el equipo y la pregunta no es pensada en el equipo", comentó Simeone a la cadena. "Hay un grupo que no piensa en el equipo y sí en una persona... Y la diferencia conmigo es que pienso en el grupo", agregó.

Del resto de equipos españoles el que más difícil lo tiene es el Villarreal, que perdió 3-1 en Lyon ante el Olympique. El Athletic recibe al Spartak de Moscú tras lograr un valioso 1-3 en Rusia, mientras que la Real Sociedad se jugará todo en Austria con el Salzburgo después del 2-2 de Anoeta.

Mientras tanto, el Nápoles necesita remontar tras el 1-3 de la ida ante el Leipzig alemán, y el Dortmund visitará al Atalanta con un peligroso 3-2 a su favor.

El Arsenal y el Milan, por su parte, tienen bastante bien encarriladas sus eliminatorias tras vencer en la ida por sendos 3-0 al Östersund y al Ludogorets.