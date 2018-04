Fernández: "No solo ganamos sino que lo merecimos"

Guillermo Fernández Romo, entrenador del Jumilla, realizó una "valoración muy positiva" del partido de ayer con la Balona. "No solo hemos ganado sino que lo hemos merecido. Desde el primer momento llevamos las mejores intenciones en un partido que había que ser muy regular, porque ellos se ha visto que son un buen equipo y que además venía muy necesitado", subrayó el técnico.

"La pena es no habernos puesto por delante en la primera parte con ese penalti o en otras situaciones como la de Txomin. Al final el gol ha venido en una jugada provocada por el cambio de Carlos, que nos ha dado muchísimo, nos ha dado tiempo y posibilidad de jugar en su campo. Eso ha permitido que la gente de arriba se conectara y tuviera más claridad en la llegada", explicó el preparador, que entiende que a partir del gol la lectura era distinta: "Después ya era cuestión un poco de aguantar, un tema físico para que pudiéramos ganar en casa por fin".

Fernández Romo no cree que la victoria fuera cuestión solo de acierto, como dijo Pedro Sánchez de la Nieta. "Eso pasa en todos los partidos. Quien no acierta no mete ese gol, uno por lo menos, que hace falta para ganar. Luego aparte de eso creo que hemos contrarrestado cualquier circunstancia de ellos. Sólo han hecho ruido con el 1-0 en determinados momentos", manifestó antes de afirmar que tanto "en Lorca la semana pasada como en esta jornada" no tuvo "la sensación de incertidumbre de otras veces".