Félix, un meta de Europa League, que es optimista con su Algeciras

Entre dos escudos y con la voz de la experiencia de dos ascensos y cientos de batallas. Así habla Félix Romero, excapitán del Algeciras CF y actualmente guardameta del St. Joseph's FC de Gibraltar, equipo con el que jugará la próxima fase previa de la Europa League. Una competición continental que ni se le pasaba por la cabeza que pudiera alcanzar, "un premio" a toda una carrera. Mientras espera "un rival asequible" al que poder frenar, el guardameta algecireño sigue la andadura de su otro equipo, el algecirista, al que ve con muchas opciones de pasar mañana de ronda.

José Félix Romero García, a sus 34 años, vive una segunda etapa dorada. Después de darse por retirado del fútbol, de colgar los guantes, se dejó llevar "por el veneno" cuando formó parte del cuerpo técnico del San Roque. "Me decía, yo estoy para jugar", relata el portero. Fichó por el St. Joseph's, equipo que, él mismo llama la atención, es de 1912 como su Algeciras. Tras finalizar tercero en la Premier de Gibraltar, por detrás de los poderosos -"con presupuestos súper altos y casi profesionales"- Europa FC y Lincoln Red Imps, estará en la próxima fase de clasificación para disputar la próxima Europa League que recientemente levantó el Manchester United de Mourinho.

"Me sumé al proyecto como un hobby. Yo, como muchos de mis compañeros, vamos a trabajar y luego entrenamos. La clave ha estado en el vestuario, somos como una familia y Procopio nos ha dado un salto de calidad", explicó Félix, que entiende que la liga gibraltareña tiene "cositas que mejorar". El meta algecireño considera que entrar en competición continental "es un premio al sacrificio y al tiempo que le quita a su familia". "Después de cuatro años parado esto es una sorpresa grandísima, no me lo podía esperar", reconoce.

Félix lamenta que los equipos gibraltareños no puedan disputar competiciones europeas en la comarca y tenga que jugar como local en Portugal. "No entiendo que la política esté dentro del deporte. Con los dos estadios que hay aquí, el del Algeciras y el de la Balona, lo suyo sería que se pudiera jugar partidos de Europa o de la selección aquí; sería muy bueno para los clubes y para la zona, llegarían hasta turistas", se mojó el portero, que también dice que para él jugar en el Nuevo Mirador un partido de competición europea con el St. Joseph's sería "lo más especial del mundo".

Félix defendió al Algeciras durante muchas temporadas. Desde la cantera hasta su marca en la 2010/2011, dejando al equipo quinto en Tercera división. Antes había vivido de todo. Dos encierros que no computa para él porque sólo quiere acordarse de lo bueno. Y ahí están dos ascensos de categoría. "Jugar una liguilla con el Algeciras, y más siendo de aquí, tiene una repercusión y una presión encima tremenda", comenta el guardameta del ascenso ante el Toledo. "Entonces era diferente, ahora hay que pasar tres eliminatorias pero lo que se siente es algo muy especial", rememora. "Jugadores como Iván, Máiquez, Berlanga... ellos han sentido y sentirán lo mismo", añadió.

"Al Algeciras lo veo muy bien, lo he visto muy bien. Es verdad que ha tenido un pequeño bajón pero es normal, no se le puede pedir mucho más porque ha estado de principios a fin en liguilla y ahora creo que lleva a Astorga un muy buen resultado", analiza Félix Romero. "Llevar la portería cero es fundamental, tiene una muy buena defensa y un buen portero y mañana lo tiene francamente bien, creo que allí va a poder marcar un gol", augura.

Para Félix, "el mayor éxito para el actual Algeciras sería una permanencia en Segunda B" después de los vaivenes. Entiende que para ello, el club no debe "caer en el error de cambiar medio equipo" y señala que ahí ha radicado el éxito de la Balona en los últimos años en la categoría de bronce. "David Guti, ¿por qué hay que cambiarlo si sube o no? Es un entrenador muy válido para el Algeciras, lo que hizo en San Roque es para hacerle una estatua en el estadio. Si subimos no podemos volvernos loco", sentencia Félix, muy pendiente del equipo de su tierra mientras espera con ilusión rival para vivir una experiencia única: la Europa League.