Federer-Chung, pulso generacional en 'semis'

La segunda semifinal del Abierto de Australia deparará un duelo generacional entre el suizo Roger Federer y el surcoreano Hyeon Chung, victoriosos ambos en la jornada que clausuró la ronda de cuartos de final.

Quince años los separan: 36 tiene el helvético, cinco veces campeón del torneo, y 21 Chung, cuya brillante actuación en Melbourne Park no ha pasado desapercibida para nadie. Tampoco para su próximo rival. "Me recuerda mucho a Novak Djokovic", aseguró el helvético, defensor del título, quien reparó en las bondades del juego de Hyeon Chung, el jugador con peor ranking (58 del mundo) que se cuela en las semifinales del Grand Slam australiano desde el 2004. Entonces, el ruso Marat Safin ocupaba el puesto 86. "Sus movimientos son realmente impresionantes y no tiene nada que perder". Ese mismo mensaje, según reconoció, es el que se enviará a sí mismo.

Federer se ha plantado en semifinales sin ceder ningún set. Tampoco cedió ninguno frente al checo Tomas Berdych, al que sometió por 7-6 (1), 6-3 y 6-4. Ahora busca la final de un torneo que ya ganó en 2004, 2006, 2007, 2010 y 2017. Un nuevo éxito le reportaría su vigésimo Grand Slam.

Lejos de esas cifras está Hyeon Chung, quien se coló en las semifinales eliminando al otro jugador revelación d esta edición, el estadounidense Tennys Sandgren, por 6-4, 7-6 (5) y 6-3.

En las semifinales también estará el número 49 del ranking, Kyle Edmund. El británico pujará por su primera final a partir de las 09:30 con el croata Marin Cilic.

Por su parte, el cuadro femenino conocerá hoy a sus dos finalistas con la disputa de los cruces de semifinales entre la danesa Caroline Wozniacki y la belga Elise Mertens, y la rumana Simona Halep y la alemana Angelique Kerber.