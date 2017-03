Examen de conciencia para el Algeciras Club de Fútbol. El equipo albirrojo quedó tocado la pasada semana a pesar de ganar al Cabecense en su estadio. Tocó suelo. El técnico, David Gutiérrez Guti, dijo basta ya y cargó con contundencia contra la actitud del plantel, mientras que los capitanes salieron a asumir todas las culpas y exculpar a su entrenador, que estuvo medio tiempo prácticamente fuera de la casa algecirista. El duelo en casa del CD Utrera de hoy (12:00) es una prueba para saber si de verdad algo va a cambiar porque, de ganar y romper una racha de tres derrotas a domicilio, las aguas podrían calmarse en la casa algecirista, pero una derrota provocaría un nuevo terremoto con consecuencias.

Para cambiar la dinámica en ruta, el Algeciras tiene las bajas de su pichichi David Camps y de Pato, ambos sancionados. No viaja por lesión de hombro Cristian Reyes. Tampoco lo hace, por decisión técnica, Anaya, que venía siendo titular. Son altas Iván Turrillo y José Mari, y vuelve a una lista muchas semanas después el atacante Juanca y también Josemi.

El Algeciras visita, acompañado de aficionados, un campo en el que sólo ha vencido el Arcos y el Alcalá esta temporada, el último a mediado de noviembre. No es fácil la empresa para un equipo que ha perdido en las tres últimas salidas y que no gana a domicilio precisamente desde ese mes de noviembre pero los de David Guti están acostumbrados esta temporada a romper estadísticas, a favor y en contra. Y tiene sobre la mesa el órdago que echó la pasada semana, tras ganar al Cabecense en el peor partido de la Liga, su entrenador.

Los albirrojos tienen ahora dos desplazamientos consecutivos para arreglar la situación no sólo de resultados, la más urgente, sino también de imagen, que es la que tranquilizará los (excesivamente) caldeados ánimos de un club (así, en general) que tiene que afrontar la recta final de la temporada, en la que ya se juega las papas, con otra actitud.

El Algeciras sigue dentro del objetivo de jugar la fase de ascenso. Es cuarto y le saca seis puntos de ventaja al quinto clasificado. Es más, la plantilla no descarta cotas mayores si es capaz de ganar hoy en Utrera y la próxima semana en el campo del líder Betis B y estaría todavía en disposición de luchar por el título. Lo dijo Tano, ex del Utrera, y el propio entrenador. Fuera del campo, el vestuario no renuncia a mirar arriba, pero tiene que llevarlo a cabo en el verde.

Guti también dijo en rueda de prensa que quiere "gente con hambre, que salga a comerse el campo" y que "sepa asumir la responsabilidad" para los diez partidos que restan hasta que acabe la temporada. El de hoy en Utrera, aseguró, es "el más importante de lo que va de temporada". El técnico, y también la plantilla, consideran que puede ser un punto de inflexión.

La lista de dieciséis futbolistas la componen Jesús Romero, Álex Herrera; Adrián Máiquez, Josemi, Berlanga, Oñate, Dani Hedrera, José Mari, Dani Gallardo, Iván, Pablo Ganet, Mané, Tano, Juanca, Ayala y Mauri. Las ausencias son importantes. Queda tocado el ataque albirrojo con las ausencias del goleador Camps, Pato y Cristian Reyes. Sin embargo, el Algeciras refuerza su medio y defensa con José Mari e Iván. Ambos saldrán de inicio. Adrián Máiquez vuelve al once tras su suplencia la pasada semana.

También habrá novedades en el centro. Mané, que ha faltado a varios entrenamientos por lesión esta semana, no parece que vaya a salir de inicio y Guti tiene que encontrar un acompañante a Pablo Ganet. Ayala y Tano estarán en ataque y Mauri es el favorito para sustituir al pichichi balear en la punta de ataque.