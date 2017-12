Europa es mentiraVillar se permite amenazar

ésa es la conclusión a la que llego después de haber sufrido en nuestras propias carnes el paso de la ciclogénesis explosiva Ana por el norte de Europa. Todo empezó como miles de españoles que decidimos salir de puente fuera de nuestro país, anhelando ver la nieve y descubrir cómo es el espíritu navideño en el norte de Europa. Elegimos Amsterdam por la comodidad de volar desde Málaga, lo cosmopolita de la ciudad y el ambiente navideño y de frío del que andamos escasos en Almería. El puente en sí fue una experiencia genial excepto por el frío, la lluvia o la nieve intermitente. La cara de mis hijas Lucía y Paloma al ver nevar por primera vez no tiene precio.

Sin embargo, todo se torció el día de la vuelta, domingo. Ya amaneció cubierto y con un cielo de los que asustan por lo negras que tienen las entrañas las nubes. Nos recogen un poco antes y el chófer nos relata que la carretera de acceso al aeropuerto internacional Schiphol está casi impracticable por la nieve además de numerosos accidentes que obligan a extremar la prudencia. Nada más llegar al aeropuerto constatamos que la práctica totalidad de los vuelos que aparecen en la pantalla, no menos de 50, están cancelados o retrasados. Rápidamente buscamos el nuestro con destino a Málaga para las 16:30 y sorprendentemente aparece en hora y sin novedad. Atravesamos el control de seguridad al que sólo les faltó hacernos una colonoscopia, todo sea por la seguridad, y nos sentamos a esperar. Los vuelos anteriores van cayendo como moscas en las cancelaciones y el nuestro no. Vamos a tener suerte, pensamos. Nuestro vuelo va al sur y allí no nieva. Cuando uno se asoma por los cristales y observa las pistas, una punzada de duda recorre la espina dorsal. Solo destaca un color sobre todos, el blanco. No hay rastro de los colorines con los que las compañías aéreas decoran sus aviones. Llega la hora de la verdad y nuestro vuelo desaparece de las pantallas, y aparece la temida palabra, cancelado. Nos dirigimos al mostrador de la compañía, Transavia. Si digo que la cola en ese momento estaba formada por no menos de 300 personas no exagero. Mi mujer, Ana, se coloca pacientemente junto a otros pasajeros de éste y otros vuelos, y allí es donde conocemos a los sevillanos Alejandro Ponce, su mujer Isa y sus hijas Claudia y Sofía. Las niñas hacen buenas migas con Lucía y Paloma y se sientan en el suelo apoyadas sobre una columna y custodiando maletas y abrigos. Justo delante de nosotros en la cola, una pareja porta una mochila con un letrero escrito "Llibertad presos politics". Vaya por Dios, pensamos. Sin embargo, en esas circunstancias no hay ideologías y rápidamente se intercambian opiniones, estrategias para salir, comentarios o información acerca de la situación. Sí que nos llamó la atención que cuando uno de nosotros se adelantaba en la cola para recabar informaciones, los catalanes escuchan y opinan en el idioma de Cervantes. Sin embargo, cuando son ellos los que hacen esa operación, lo comentan en catalán con los suyos. Ese comportamiento dice mucho.

Comienza a extenderse el rumor que van a cerrar la oficina de la compañía Transavia, los únicos en poder gestionar otro vuelo, así como la estancia para esa noche. Fuera cero grados y sigue nevando. La sospecha se convierte en realidad y colocan una valla a modo de barrera para que nadie pueda acceder al mostrador. Por si alguien tiene dudas, policías y militares con armas automáticas quedan apostados delante con mirada intimidatoria. Frente a ellos no había ningún comando yihadista ni terroristas peligrosos, frente a ellos estábamos familias queriendo volver a casa y buscando la salida por parte de quien la tiene que gestionar, en este caso Transavia. De forma inmediata y tras acordarme de todo el árbol genealógico de los responsables de la compañía, busco un hotel por internet, de lo poco que queda disponible. La familia Ponce puede contactar con Benito, su agente de viajes y es clave en la historia ya que es el que se encarga de buscar vuelos desde otros destinos hacia España. El mejor situado, París. Otras personas optan por Dusseldorf o Bruselas por tren, pero el tiempo allí es malo. Una vez en el taxi, el taxista turco que nos lleva nos ofrece la posibilidad de llevarnos a los 8 a París por 1200 euros. El tren no es seguro que pueda salir, la carretera es la única opción segura por lo que aceptamos y quedamos a las 9:00 ya que se prevé que comience a nevar a las 10:00. Esa noche dormimos poco o nada, pensando en si habíamos tomado la decisión correcta, poner nuestras vidas en manos de un desconocido para cruzar media Europa en medio de una tormenta de nieve.

Salimos de Amsterdam con optimismo y sin nieve pero al llegar al sur de Holanda, nieva con mucha fuerza, como nunca un andaluz como yo ha visto. La marcha se ralentiza. Centenares de camiones circulan lentos como una procesión de elefantes. Me quito el sombrero por esos valientes. El conductor intenta aprovechar la marca de trazada de los trailers ya que salirse de ella es atravesar un palmo de nieve. Cero grados y nieva. La visibilidad es escasa y temo que haya un atasco o un accidente, cosa que por suerte no se produce. Durante el camino en Holanda y toda Bélgica no vimos ni un solo coche de policía ni una sola máquina quitanieves, nada, cero. Como en el salvaje oeste, que cada uno se busque la vida. ¿Esto es la Europa que tanto presumen por ahí arriba? ¿de verdad? Qué decepción. Nuestro chófer tiene nervios de acero y conduce con una prudencia absoluta.

Justo al pasar Lille, ya en Francia, llueve copiosamente pero no nieva. Parece que lo vamos a conseguir. Conforme nos acercamos a París, la lluvia remite. Tras 6 horas y media, llegamos al aeropuerto Charles de Gaulle, sanos y salvos y nos hacemos una foto todo el grupo, esto hay que inmortalizarlo.

Escribo estas líneas en el avión que me lleva a Málaga. Mi familia y los Ponce van dirección Sevilla, y mañana otro vuelo a Almería. Mañana todos en casa.

Este periplo me ha hecho pensar y mucho. Me he convertido en un euroescéptico. Tenemos un país maravilloso pero lleno de complejos pensando en que lo de fuera siempre es mejor. En España, nunca hubiéramos dejado tirados a turistas como han hecho estos holandeses sin escrúpulos. Nuestras carreteras estarían patrulladas por la Guardia Civil y los quitanieves trabajando a destajo por y para nuestra seguridad. Nos sentiríamos protegidos y amparados. Holanda y Bélgica como en el tercer mundo. Ojalá el dinero que no vamos a recuperar, los directivos y personal de Transavia se lo gasten en antidiarreicos y antihemorroidales y el karma les devuelva la moneda.

Europa no existe, España sí.

Ángel Villar, actualmente suspendido de su cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol, culpó ayer directamente al Gobierno de la posibilidad de que la selección no vaya al Mundial de Rusia 2018 si la FIFA entiende que hubo injerencias en el proceso electoral del organismo.

"Desmiento de forma categórica cualquier tipo de acción mía, de la Federación y de la Junta", aseguró Villar en rueda de prensa en Madrid para desvincularse de cualquier influencia en la decisión final de la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial, del que Villar fue vicepresidente, envió una carta a la federación en la que advirtió que las injerencias gubernamentales en el proceso electoral pueden acarrear su suspensión como miembro de la FIFA y la exclusión de todas sus competiciones. Incluido el próximo Mundial.

"Deberíamos preguntarnos por qué estos conflictos no se dan en Alemania, Italia o el Reino Unido. La respuesta es que los poderes públicos respetan la independencia de sus federaciones", manifestó Villar.

El mandatario de la federación fue inhabilitado de sus funciones en julio después de que la Justicia iniciara un proceso contra él por presuntos actos delictivos originados durante su gestión al frente de la federación poco después de resultar reelegido como presidente.

Y el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), reclama que se repitan las elecciones al no considerarlas legítimas, lo que la FIFA ve como una injerencia.

"La FIFA no está solicitando que un Estado soberano incumpla sus leyes, como se argumenta. Lo único que está haciendo es cumplir sus estatutos y reglamentos", insistió Villar. Y avisó: "Es el CSD el que hace incumplir las leyes de los organismos internacionales y, por tanto, el único responsable de que España se pueda quedarse sin Mundial".

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y José Ramón Lete, presidente del CSD, explicó: "El Gobierno se ha limitado únicamente a aplicar la ley".

Además, Lete afirmó que no teme que España quede fuera del Mundial. "Estoy convencidísimo de que no peligra. Vamos a tener una reunión con la FIFA y la UEFA, y a explicar que España se ha ganado el derecho a estar Mundial y lo va a estar".

Por otra parte, y lejos de facilitar cualquier transición o admitir alguna culpabilidad en su gestión, Villar aseguró que sigue siendo el presidente de la federación y negó cualquier vinculación a los presuntos actos de corrupción que la Justicia investiga.

"Presidente es el que es elegido democráticamente en las urnas. Y en España soy yo. Yo soy el presidente", aseguró en su primera rueda de prensa desde que en julio fuera encarcelado -y posteriormente liberado cautelarmente- por presuntas irregularidades en su gestión.

Villar fue reelegido en mayo como presidente de la RFEF, cargo que ocupó desde 1988, aunque el Gobierno español lo inhabilitó después de conocerse la acción de la Justicia y las diferentes investigaciones.

"Yo pido que se cumpla la legalidad. No hemos sido culpables de nada. Aquí ha habido señores que se han reunido previamente para denunciarme, para deteriorarme. Se ha utilizado a fiscales, Guardia Civil y Tribunales", manifestó.

Juan Luis Larrea, uno de sus colaboradores más antiguos, fue nombrado como presidente provisional de la RFEF a la espera de esclarecerse unos hechos que en realidad son más confusos después de que Villar asegurara que él sigue siendo el presidente del organismo rector del fútbol español.

Para él también tuvo Villar unas palabras: "Lo llaman presidente, pero es directivo en funciones de presidente. Yo estuve igual en la UEFA cuando suspendieron a (Michel) Platini y nunca dije que fuera presidente. En la cárcel nombré vicepresidentes y nadie quiso aceptar. Y fue designado él porque era el más viejo. Hace cosas bien y otras no tan bien", dijo.

Villar también se mostró confiado en no volver a la cárcel. "No he hecho nada", objetó.