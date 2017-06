El Europa se medirá con The New Saints, de Gales

El Europa FC se verá las caras en la primera ronda de la Champions League con The New Saints (TNS), campeón de la Liga de Gales. El encuentro de ida se jugará en Reino Unido en un estadio por determinar porque el de los galeses -el equipo nació de la fusión de un equipo de Gales y otro de Inglaterra- no cumple con las exigencias de la UEFA. La vuelta debería ser en el Victoria Stadium, aunque el escenario aún está en el aire. La ida se disputará los días 27/28 de junio y la vuelta, entre el 4 y el 5 de julio.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al Rijeka croata.

Los dos equipos gibraltareños que disputarán la previa de la Europa League, por su parte, se las verán con equipos chipriotas. El Lincoln Red Imps se medirá al AEK Larnaca con la ida en Chipre, mientras que el St. Joseph's se enfrentará al AEL Limassol, también primero a domicilio. Los partidos de ida se jugarán el día 29 de junio y la vuelta, el 6 de julio.