El Europa FC asalta Gales (1-2)

El Europa FC, campeón de Gibraltar, no pudo inaugurar de mejor forma su esteno en la Champions League, en su primera ronda preliminar, al ganar (1-2) al The New Saints (TNS) galés. El linense Álex Quillo abrió el marcador en el 8’ aunque los galeses empataron antes del descanso. Sin embargo, en la segunda mitad (78’) Kike hizo el definitivo segundo tanto verdinegro que le da una gran ventaja para la vuelta de la eliminatoria, que se jugará el próximo martes, día 4 de julio, en el Estadio Algarve, en Faro, Portugal (20:30 en España)

El cuadro entrenado por Juanjo Gallardo se plantó sin complejos ante el mejor equipo de Gales (aunque el partido se disputó en la vecina localidad inglesa de Oswestry) y así, en el 8’, Álex Quillo aprovechó la jugada de Kike por la izquierda para batir a Harrison por vez primera.

Los gibraltareños dominaron pero sin encontrar la meta galesa con demasiado peligro. Cuando el descanso estaba a punto de llegar cayó de manera imprevista el 1-1 con el golazo de Quigley (44’). Tras el parón hubo demasiado respeto entre ambos pero un pase ente líneas de Liam Wlaker dejó a Kike en el mano a mano y éste no falló.