Esteve, preparado para el Dakar con el 'Cojín Inteligente'

Isidre Esteve presentó su proyecto para volver al Dakar, competición que no disputaba desde 2009, al que regresa gracias al desarrollo del innovador Cojín Inteligente. El piloto español, que sufrió un grave accidente en 2007 que lo dejó en silla de ruedas, consiguió finalizar la edición de 2009 del Dakar, pero acabó con dos úlceras por presión que lo tuvieron parado durante un año y medio, algo que tratará de evitar en esta ocasión con el uso del cojín.

"Hace ocho años pensaba que jamás volvería a vivir este momento. Volver al Dakar es impresionante. Es la carrera que me lo ha dado todo. En 2011 me encontré con José María Lloreda, y me dijo que teníamos que volver al Dakar. Y desde entonces se comprometió en desarrollar un cojín inteligente para volver a la carrera. Ese día ha llegado", declaró Esteve, que ya cuenta con varios años de experiencia en el Dakar en moto (en coche sólo participó en 2009) y explicó el funcionamiento del cojín: "Cada color representa una zona controlada por unas electroválvulas. Hay una presión máxima y una mínima que siempre va a ser la misma, al contrario que pasa en los cojines que se hinchan o se desinflan según la actitud y la cámara de aire en caso de impacto hace de airbag. Se trata de algo más que la gestión de cada zona, ya que facilita el movimiento sanguíneo para una persona que tiene muchos problemas de dificultad. Se localiza la zona afectada y lo dejamos en la mejor posición posible", explicó.

Sólo una cosa preocupa al catalán: "Lo ideal sería estar una semana a 3.000 ó 4.000 metros de altitud, para aclimatarnos, pero no lo podemos hacer".