Esteve, preparado para el Dakar con el innovador 'Cojín Inteligente'

Isidre Esteve ha presentado este miércoles en Madrid su proyecto para volver al Dakar, competición que no disputaba desde 2009, y regresa gracias al desarrollo del innovador Cojín Inteligente.

El piloto español, que sufrió un grave accidente en 2007 que lo dejó en silla de ruedas, consiguió finalizar la edición del 2009 del Dakar pero acabando con dos úlceras por presión que le tuvieron parado durante un año y medio, algo que tratará de evitar en esta ocasión con el uso del cojín.

"Hace ocho años pensaba que jamás volvería a vivir este momento. Volver al Dakar es impresionante. Es la carrera que me ha dado todo. Todo empezó cuando en 2011 me encontré con José María Lloreda, y me dijo que teníamos que volver al Dakar. Y desde entonces se comprometió en desarrollar un cojín inteligente para volver a la carrera, y ese día es hoy", declaró Esteve.

Isidre Esteve ya cuenta con varios años de experiencia en el Dakar en moto (en coche solo ha participado en 2009) y recuerda que la primera vez que lo disputó en el año 1998 no sabía dónde se metía y que no tenía "ni idea de navegación", aunque logró finalizarlo.

"La primera vez que competí, sobre todo, me aportó una gran experiencia personal. Cuando conoces África vuelves a casa distinto. Por encima de todo es una gran experiencia. Es mucho más que una carrera, es una forma de entender la vida.", aseguró el piloto.

Esta vez la situación es distinta, y Esteve asegura que van al Dakar "con los mejores", que se sienten "bien" y son conscientes del "equipo fantástico" que tienen.

"Tomar las decisiones de patrocinio en el mes de marzo no es fácil, pero es lo mejor para preparar bien la carrera. Hemos hecho muy bien el desarrollo del coche para que se adapte a nosotros y nosotros a él. Tenemos todo muy bien planificado", afirmó Esteve.

El piloto ilerdense hizo referencia a lo mucho que ha ido cambiando el Dakar en los últimos años y reparó en que en esta edición se van a encontrar "muchos contrastes" y que será un "Dakar complicado" ya que la "navegación cobrará mucha importancia", por las limitaciones que le han impuesto al GPS.

El principal objetivo para Esteve es "ser competitivos" y avisa que es algo que tiene "muchas interpretaciones".

"Queremos acabar el Dakar, pero sabemos que eso es realmente complicado. Por ello, para ser competitivo tienes que ser regular. Es una carrera de regularidad y no de velocidad. Tendremos que encontrar el ritmo que nos permita acabar la carrera y luchar por nuestra categoría. De todas formas, esto es algo que veremos los primeros días", dijo el catalán.

Al acto también asistieron Txema Villalobos, su copiloto; Josep María Lloreda, Presidente de KH Lloreda; Orlando Carbo, Director de Lubricantes Repsol y Araceli Ruíz, Directora de Recursos Humanos y Comunicación de MGS Seguros - Onyx.

Villalobos recalcó que se conocen desde "hace mucho tiempo" y que Esteve es un piloto en que busca siempre "ir a más" y ser "mejor, mejor y mejor".

Lloreda, gran implicado en la creación del cojín, declaró que "ha disfrutado muchísimo" en el desarrollo del cojín y que están "muy contentos" con los resultados que ha dado en los tests, además de recalcar que su relación con el piloto no es "solo de empresa", sino también "personal".

Carbo hizo hincapié en los valores que representa Esteve como el "compromiso, el esfuerzo, el trabajo en equipo y, sobre todo, el afán de superación", y recordó que el patrocinio de Repsol no es solo "poner una pegatina en el coche", porque también es un "patrocinio técnico" ya que ha asegurado que estarán "dentro del coche".

Por último, Araceli Ruíz ha resaltado el "espíritu de superación" del piloto español, del que dice es "el máximo exponente".