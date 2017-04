Espinar, un amigo a la vista

El delantero sevillano Miguel Ángel Espinar espera de una forma especial el encuentro que el próximo domingo (19:30) enfrentará en Bahía Sur a su equipo, el San Fernando, con el último que defendió antes de desembarcar en la Isla, la Balompédica, con el certificado de la permanencia en juego. El punta tiene claro que como profesional implicado que es está obligado a hacer lo imposible para que los locales sumen los tres puntos, pero no deja escapar la oportunidad de subrayar que está convencido de que los albinegros también eludirán el descenso y añade: "Ojalá nos salvemos los dos".

Espinar abandonó el verano pasado la Balona después de un debate interno en el club. Un sector de la afición no respaldaba al punta y aunque el cuerpo técnico que encabezaba entonces Manolo Ruiz no veía con malos ojos su renovación, la entidad acabó por abrirle la puerta. Esta temporada lleva marcados ocho goles, los mismos que el sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov, que es el mejor realizador de la Balompédica, para la que Espinar no ha tenido nunca una mala palabra. "Fue un honor jugar allí, pero ahora me debo al San Fernando y tengo que ayudar a mi equipo a salvarse", insiste.

Fue un honor jugar allí, pero ahora me debo a otro equipo al que tengo que ayudar a salvarse"

Después de una primera vuelta en la que, sobre todo gracias a sus resultados como visitante, el San Fernando caminaba por la zona cómoda de la clasificación, el conjunto azulino fue empeorando sus números, sobre todo porque no acababa con una sangría defensiva que queda demostrada con un dato: ha encajado al menos un gol en catorce de los quince últimos duelos. La situación se había tornado complicado, pero el triunfo de la pasada semana en Jumilla ha vuelto a poner al próximo rival de la Balona más lejos de los puestos de máximo riesgo.

"Fue un triunfo muy importante, porque además teníamos enfrente a un muy buen rival", comenta Espinar. "Son tres puntos muy importantes porque los equipos de la parte baja no dejan de sumar".

"Nosotros hicimos una primera vuelta excelente, pero todos sabemos que después de diciembre los equipos se refuerzan bien, todo el mundo se juega algo y resulta muy difícil sumar dos victorias seguidas, sobre todo para equipos como el nuestro, que está entre los humildes de la categoría", abunda el delantero.

"Sabíamos desde el principio cuál era nuestro papel y en mi opinión con cuarenta y tres puntos a falta de tres jornadas y con dos partidos en casa nos podemos considerar unos privilegiados, porque hay un montón de equipos a los que les gustaría estar en nuestra situación", recalca.

Espinar entiende que el que se avecina será "un partidazo" que además estará rodeado de un gran ambiente. "El San Fernando ha hecho una promoción con las entradas, todos sabemos cómo es la afición de La Línea y seguro que va a acompañar a su Balona y con lo que nos jugamos los dos equipos seguro que será intenso".

El delantero no puede ocultar su orgullo cuando se le habla del enfrentamiento de la primera vuelta, disputado en medio de una auténtica tromba de agua y en el que su participación resultó determinante para que los isleños se llevasen el triunfo del Municipal. "Es evidente que la mayoría de los jugadores de la Balona me conocen bien a mí, lo mismo que yo les conozco a ellos porque estuvimos trabajando una temporada entera juntos, pero me salieron bien las cosas y fue una victoria muy importante".

Con respecto al papel que ha desempeñado la Balompédica en esta temporada y a la reacción que ha protagonizado en las tres últimas jornadas, el exbalono comenta: "Personalmente no me ha sorprendido, porque sé que estamos hablando de un gran club, que cuenta con una plantilla en la que hay jugadores bastante buenos, cuenta con un presupuesto bastante alto que le ha permitido retocar la plantilla en invierno y estaba convencido de que tarde o temprano iba adelante y con los puntos que tiene ya está bastante lejos de la promoción".

"Ya digo, nosotros el domingo necesitamos los puntos, pero confío en que la Balona no tenga problemas, porque además para mí sería una alegría", acaba.